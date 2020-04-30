Chanel празднует 20-летие марки наручных часов J12

В конце апреля модный дом Chanel отпраздновал 20-летие своей марки часов J12. Она была запущена в продажу в 2000 году, и с тех пор мир моды повидал множество невероятных моделей: в черной и белой керамике, скелетоны и классика, с бриллиантами и так далее. Эти часы стали не просто дорогим аксессуаром, но и настоящей легендой стиля.

Как пишет журнал Elle, к этому юбилею Chanel выпустил серию роликов, в которых музы модного дома — Наоми Кэмпбелл, Ванесса Паради, Клаудия Шиффер и другие — рассказывают, что для них время, и в какую секунду прошедших двух десятилетий они бы хотели вернуться.

Одна из звездных красавиц Лили-Роуз Депп, например, отмечает, что они с J12 ровесницы, а что касается секунды, которую девушка бы хотела прожить заново, она отметила, что вернулась бы в тот миг, когда была невестой на одном из шоу дома Chanel.

Напомним, что модель J12 появилась, когда художественный директор Chanel Жак Элле решил создать часы, которые стали бы достойной данью памяти Коко Шанель. На творческие поиски у него ушло аж семь лет, но их итогом стали J12, появившиеся в 2000 году.