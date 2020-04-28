Спасибо Бусе: Гарик Сукачев выпустил шляпы с перьями попугая

60-летний рокер, а по совместительству и владелец модного бренда имени себя Гарик Сукачев выпустил новую коллекцию шляп. Артист отметил, что ограниченная серия, состоящая из 75 головных уборов, посвящена музыке блюз. Кроме того, 7 ее моделей уникальны, потому что в их дизайне использовались перья, да не абы какие.

«Узнав о наших планах в одном из эфиров, наш читатель Андрей из Липецка предложил перья своей птички Буси, которые он долгое время собирал. Так что в 7 моделях мы использовали эксклюзивные перья попугая Буси! Отдельное спасибо!» — сообщается на странице Сукачева в Instagram.

Музыкант выложил шляпы на обозрение поклонников, намекнув на то, что вынужденная самоизоляция когда-нибудь закончится, и людям снова понадобятся головные уборы для выхода в свет. А такой аксессуар, по его мнению, актуален как для мужчин, так и для женщин.

Добавим, что под своим брендом Сукачев выпускает также кепки, футболки и комплекты нижнего белья.