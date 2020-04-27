Одежда в самоизоляции: как стать по-итальянски стильной, оставаясь дома

Женское издание Woman’s Day опубликовало советы от итальянских стилистов, как следует одеваться во время самоизоляции, чтобы оставаться стильной. В нашей стране в категорию домашней одежды легко относится все, в чем уже стыдно выходить на улицу, а выбросить жалко. В Италии же это целый культ, в котором имеются свои модные тенденции.

Для утра в гардеробе стоит иметь красивый халат ниже колен из приятной ткани, с широкими рукавами и с отделанным воротом. В нем проделываются все утренние процедуры, в том числе завтрак и листание соцсетей. Для дальнейшего проведения дня советуется спортивный женский костюм, который на итальянском языке называется tuta. В этой стране их придумали различное множество, некоторые из них даже красивее вечерних платьев. Если хозяйку ждет домашняя работа, то лучше надеть лосины в сочетании с футболкой или длинным свитером. Внешний вид получится немного юным, но зато придаст своей обладательнице подросткового задора. Еще один тренд — платье с запахом, в котором нет ни пуговиц, ни молний — лишь пояс вокруг талии. Оно очень практичное и в то же время элегантное. Для дома подойдет длина до колена, а ноги можно украсить домашними тапочками из бархата или из кожи. Несмотря на то, что во многих журналах домашняя девушка изображена в джинсах, итальянцы советуют заменить их на длинную юбку. Она не стесняет движений и смотрится очень женственно. И последний совет — быть яркой. Домашняя жизнь не должна облачаться в тусклые цвета. Пусть одежда добавит немного праздника в однообразные будни самоизоляции!

Teleprogramma.pro обсудила данные советы с отечественным стилистом Ларисой Тимиряевой, и вот какие комментарии она дала.

Действительно, утро женщины начинается с халата, который она набрасывает на себя, встав с постели. У кого-то это будуарный халатик, у кого-то банный, если утро начинается с приема душа, а кто-то надевает теплый домашний халат из велюра, флиса, трикотажа… Халат — это комфортная домашняя, но все же ситуативная одежда, для каждой ситуации свой тип халата. Рационально, после утреннего халатика облачиться в спортивную одежду для занятия спортом, утренней пробежки, либо зарядки. Но все же, во что переодеться с утреннего халатика, будет зависеть от того, как выстраивается день. Для работ по дому действительно будут уместны лосины с футболкой, а так же с рубашкой в мужском стиле, слегка оверсайз. В России для домашних работ пользуются популярностью хозяйственные халатики, напоминающие домашние платья. Согласна с трендом на платье-халат. Универсальная и стильная вещь, которая одним махом, за счет запаха, сделает стройнее любую фигуру. Такое платье можно надевать для общения с гостями, выглядя презентабельно, не лишая себя комфорта. Я бы посоветовала не юбку, а платье-футболку с веселым рисунком в сочных красках, либо платье-кимоно, которые ассоциируются с морем, пляжным отдыхом. В период самоизоляции такой наряд не только поднимет настроение, но и перестроит эмоционально с изоляции на отдых.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — стилист-имиджмейкер, преподаватель имиджелогии.