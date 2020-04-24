В Сети появился документальный фильм о Кристиане Диоре 1949 года

На YouTube-канале модного дома Christian Dior вышел документальный фильм о его основателе — Кристиане Диоре (1905–1957). Картина 1949 года содержит множество ретро-съемок, рассказывающих о самом модельере, его работе над созданием новых образов, в том числе осенне-зимней кутюрной коллекцией сорок девятого. Поклонники моды с удовольствие понаблюдают, как мсье Диор работал платьем Black Swan и другими моделями.

Напомним, Кристиан Диор создавал сценические наряды для таких актрис, как Эдит Пиаф и Марлен Дитрих, был одним из тех, кто сделал Париж мировой столицей моды. Про него самого есть немало документальных фильмов, но все они были выпущены в девяностых и нулевых, а эта картина пропитана настоящим духом послевоенной Франции.