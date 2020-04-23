«Марат Башаров рассказал, зачем бил своих жен»
Лера Кудрявцева
Звездный гость
«В Майами дом на первой линии стоит 1,5 млн рублей за квадратный метр»
Жанна Бадоева

Джиджи Хадид исполнилось 25 лет: какими модными трендами известна красавица

Из каких нюансов состоит стиль одной из самых дорогих моделей мира.

Джиджи Хадид исполнилось 25 лет: какими модными трендами известна красавица
ДжиДжи Хадид на неделе моды в Париже 2020/21. Фото: globallookpress.com

23 апреля день рождения отмечает одна из самых высокооплачиваемых моделей мира — Джиджи Хадид. Безумно популярной красавице исполнилось 25 лет.

К этой дате журнал Woman’s Day, перечислил секреты ее неповторимого стиля, который издание назвало «прохладным калифорнийским с сочетанием чувственной небрежности и сексуальной элегантности».

Во-первых, это спортивный уклон. Девушка обожает носить облегающие легинсы или штаны для тренировок плюс в сочетании с кроссовками и укороченными футболками. Такой образ подчеркивает ее сексуальность и динамичность.

Джиджи Хадид
Джиджи любит деловые костюмы, но ярких цветов. Фото: globallookpress.com

Вторая фишка — рваные джинсы. Она может надеть их на прогулку или на официальное мероприятие, постоянно экспериментируя с цветом и моделями.

Стройность и длину ног Джиджи подчеркивает высокими сапогами. Чтобы они не смотрелись нелепо, Хадид не стесняется открывать бедра, используя мини-юбки. Хотя ей не нужен дополнительных рост, но обувь на платформе красавица тоже любит.

Одежда оверсайз также в фаворе у модели. Вещи не по размеру согревают ее в холодном Нью-Йорке и подчеркивают хрупкость фигуры девушки. Также она умело создает свой образ с помощью платьев сплит и ярких деловых костюмов. А вот яркий макияж не часто встречается на лице модели. Ее стиль — это чистая кожа, прозрачный блеск на губах, натуральные коричневые брови и слегка подкрашенные ресницы.

Тэги

Джиджи ХадидЗвездный стильмода и стильмодельМодные трендыНовости googleтоп-модель
Loading...