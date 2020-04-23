Джиджи Хадид исполнилось 25 лет: какими модными трендами известна красавица

23 апреля день рождения отмечает одна из самых высокооплачиваемых моделей мира — Джиджи Хадид. Безумно популярной красавице исполнилось 25 лет.
К этой дате журнал Woman’s Day, перечислил секреты ее неповторимого стиля, который издание назвало «прохладным калифорнийским с сочетанием чувственной небрежности и сексуальной элегантности».
Во-первых, это спортивный уклон. Девушка обожает носить облегающие легинсы или штаны для тренировок плюс в сочетании с кроссовками и укороченными футболками. Такой образ подчеркивает ее сексуальность и динамичность.
Вторая фишка — рваные джинсы. Она может надеть их на прогулку или на официальное мероприятие, постоянно экспериментируя с цветом и моделями.
Стройность и длину ног Джиджи подчеркивает высокими сапогами. Чтобы они не смотрелись нелепо, Хадид не стесняется открывать бедра, используя мини-юбки. Хотя ей не нужен дополнительных рост, но обувь на платформе красавица тоже любит.
Одежда оверсайз также в фаворе у модели. Вещи не по размеру согревают ее в холодном Нью-Йорке и подчеркивают хрупкость фигуры девушки. Также она умело создает свой образ с помощью платьев сплит и ярких деловых костюмов. А вот яркий макияж не часто встречается на лице модели. Ее стиль — это чистая кожа, прозрачный блеск на губах, натуральные коричневые брови и слегка подкрашенные ресницы.