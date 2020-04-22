Катя Кищук вошла в двадцатку влиятельных пионеров моды по версии западного издания

Бывшая солистка группы Serebro Катя Кищук вошла в список 20 звезд, сильнее всего повлиявших на мировую модную индустрию в первом квартале 2020 года (по версии немецкого модного издания Highsnobiety). Причем она там единственный представитель России, хотя и на последнем, 20-ом месте.

Как сообщает портал The Blue Print, составители списка проанализировали 11 тысяч точек данных, после чего Екатерина заняла в их рейтинге довольно высокое место как проводник современной моды. Жюри понравились ее чувство стиля и визуальная эстетика. Но на стороне Кищук была и математика: при 99 публикациях в Instagram девушка имеет 1,5 миллиона подписчиков, уровень вовлеченности которых составляет завидные 15,5%, а упоминаемость молодой певицы в соцсетях за последние месяцы выросла на 210%. А еще популярности артистки на международной арене добавляют ее отношения с британским рэпером Slowthai, который тоже попал в этот список, причем на 7 место.

Издание пишет, что сейчас Кищук переехала из Москвы в Лондон, где активно вливается в местную тусовку и работает над новой музыкой. Но с раскруткой себя как певицы, девушке пока тяжело, зато карьера инфлюенсера идет в гору. С Катей уже сотрудничают различные бренды — от Adidas и Puma до Louis Vuitton.

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При этом девушка говорит, что у нее нет личного стилиста — все вещи она ищет сама, в том числе и на секонд-хендах. А еще Кищук увлекается шитьем, так что вскоре можно ждать запуска ее собственного бренда, она даже уже придумала для него название, но пока держит его в тайне.