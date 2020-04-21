«Ангел во плоти»: Екатерина Вилкова вместо пижамы выбрала мятное платье

Екатерина Вилкова обладает эффектной внешностью, поэтому ее сложно забыть. Девушка прославилась своей ролью в сериале «Отель «Элеон», а позже она блеснула в фильме «Последний богатырь». Актриса в обычной жизни редко появляется на публике. Если она появляется на мероприятии, то всегда привлекает к себе внимание элегантным образом. Но большую часть времени артистка проводит с семьей. Со своим мужем Ильей Любимовым она растит дочь Павлу и сына Петра.

Теперь Вилкова, как и ее коллеги, находится в самоизоляции. Она стала больше времени уделять наследникам. Обычно актриса не показывает детей, но теперь именно вокруг них вертится ее жизнь, поэтому аккаунт вмиг заполнился семейными кадрами. Дома звезда ходит не в роскошных нарядах, а в спортивных костюмах или пижаме. По похоже, что накануне артистке вновь захотелось выглядеть женственно.

Екатерина устроила фотосессию рядом с окном. Там у нее создан мягкий уголок. Она распустила волосы и облачилась в трикотажное платье свободного кроя. Наряд мятного цвета скрыл фигуру девушки, но при этом создал уютный образ. Нежный аутфит Вилковой восхитил многих звезд.

Юлия Снигирь оставила в комментариях эмодзи с воздушным поцелуем, а Алена Ахмадулина много сердечек. Поклонники оказались более многословными. «Какая нежная и невероятно красивая!!!», «Какие же домашние и уютные фотографии, а вы на них, просто ангел во плоти», «Такая уютная и красивая атмосфера вокруг вас. Такая красивая», «Просто чудесная», «Какая вы тут уютная и домашняя», — прокомментировали пост подписчики.