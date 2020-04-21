Названа предполагаемая причина увольнения креативного директора Givenchy

В начале апреля мир моды был потрясен новостью о том, что лучший британский дизайнер женской одежды 2018 года Клэр Уэйт Келлер покинула пост креативного директора французского модного дома Givenchy. Она, кстати, была первой женщиной на этой должности. Ее платья носили Бейонсе, Рианна, Леди Гага и другие звезды. Ну а пиком карьеры женщины, пожалуй, стало то, что герцогиня Сассекская Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри в платье ее авторства.

Однако коллекция осень-зима 2020 стала для Келлер последней в стенах Givenchy. Дизайнер трогательно попрощалась со всеми своими коллегами в Instagram, но причину ухода не завала. Зато издание Business of Fashion подсказало возможную причину произошедшего. Якобы Клэр принесла своей компании достаточно скромную выручку. Около 400 миллионов евро в год — это не то, чего хотели руководители LVMH. Они планировали получить от бренда 2 миллиарда. Даже предшественник Келлер в плане доходов справлялся лучше.

По информации издания, Givenchy больше «выезжал» на мужских коллекциях, а женщина-дизайнер не смогла развить этот успех, оставив его на прежнем уровне. Имя нового креативного директора модного дома пока еще не названо.