«Молодежно и стильно»: Кристина Асмус в куртке оверсайз из денима восхитила имидж-стилиста

Актриса даже находясь в самоизоляции хвастается модными образами. Ольга Трофимова оценила один из них.

Кристина Асмус вынуждена коротать время в самоизоляции. Хотя еще в марте она покидала квартиру, чтобы дать интервью и принять участие в фотосессии. Теперь актриса старается не нарушать режим карантина. Даже день рождения она отпраздновала в четырех стенах. К слову, звезда фильма «Текст» находит повод, чтобы даже дома наряжаться. То и дело девушка хвастается стильными образами. В свой день рождения артистка отметилась в алом платье.

Как оказалось, в гардеробе Кристины множество нарядов, которые бы она могла выгулять этой весной. Недавно она продемонстрировала голубой костюм с укороченными брюками, а на днях актриса предстала в джинсах и белой косухе. На очередном фото девушка вновь позировала не в халате и не в пижаме. Она предстала в джинсовой куртке оверсайз с изумрудными вставками и джинсах бойфрендах.

Поклонники пришли в восторг от весеннего аутфита актрисы. Асмус смогла скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства. Ко всему прочему, многие отметили, что такие насыщенные цвета крайне идут девушке. Оценила look знаменитости для портала Teleprogramma.pro имидж-стилист Ольга Трофимова.

«Тотал деним идет в сочетании с ярким-изумрудным, который является доминирующими цветом в данном ансамбле. Выглядит очень молодежно, динамично и стильно. Кристина является большой модницей — любит яркое и что-то оригинальное в образах. Она всегда великолепно выглядит, как дома так и на разных мероприятиях», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.