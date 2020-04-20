Лагом в каждый дом: шведская философия умеренности стала трендом в Европе

Несколько лет назад в моду вошел стиль жизни, называемый датским словом хюгге. Это когда дома создается уют в стиле камин, свечи, удобные тапочки и свитера с оленями. Однако сейчас, в период эпидемии коронавируса, на место этой философии приходит другая — называемая шведским словом лагом. Это концепция умеренности во всем: рассудительность, отсутствие излишеств, золотая середина.

Как пишет издание Euromag, сейчас европейские тренды сместились в сторону Скандинавии и умеренного стиля жизни ее обитателей. К примеру, книга писательницы Элизабет Карлссон, «Лагом. Шведские секреты счастливой жизни», как только была издана, тут же стала бестселлером. Автор рассказывает, как соблюдать баланс между личной жизнью и работой, распределять время и силы, радоваться жизни по-шведски.

Жить согласно философии лагом — значит отказаться от чрезмерного потребления, не вкалывать на работе как проклятый и отдыхать тоже спокойно, не теряя головы. Визуально этот стиль выражают, например, интерьеры IKEA: без ярких, кричащих деталей и любого китча. А еще такой подход очень удобен в период самоизоляции, когда приходится себе во многом отказывать.

А вам близка философия лагом? Или, может, вы — фанат хюгге?