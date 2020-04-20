Праздничное настроение: Лиза Галкина в алом платье из органзы восхитила звезд

19 апреля многие звезды отметили Пасху. Несмотря на то, что храмы на этот раз провели службы без прихожан, все семьи будто объединились в непростое время. Уже по-традиции столы украсили куличи и пасхальные яйца. В доме Аллы Пугачевой и Максима Галкина тоже не обошлось без праздника. Двойняшки Лиза и Гарри сами покрасили яйца, а также пекли куличи. Они записали поздравительное видео, которое их отец выложил в Сеть.

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Поклонники давно заметили, что дочка Примадонны растет модницей. Порой даже Галкин с ней советуется, можно ли, к примеру, носить шлепки с носками. Недавно на день рождения Аллы Борисовны она блистала в синем платье с цветочным принтом. А вот для Пасхи девочка принарядилась в алое пышное платье из органзы. Даже колготки она подобрала в тон наряду, а вот обувь была белой. Ее брат был в рубашке с бабочкой, джинсах и кедах.

Шестилетние малыши прочитали стихи и вместе с мамой поздравили всех с Пасхой. Многие звезды были очарованы поздравлением двойняшек. Также получила много комплиментов и Лиза за свой наряд. Лолита Милявская, певица Слава, Кристина Орбакайте, Яна Рудковская и другие звезды оставили восторженные смайлики в комментариях. Поклонники тоже выразили свое восхищение.

«Боже, какие дети», «Вот, что значит заниматься детьми, тогда и толк будет», «Лиза красавица, нарядилась», Лиза просто невероятная«, «Дети даже в обуви дома, специально нарядились видать», — прокомментировали пост подписчики.