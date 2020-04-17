Виктории Бекхэм — 46: какими модными трендами она знаменита

У супруги известного футболиста есть пять фишек, которым она верна уже много лет.

17 апреля день рождения празднует бывшая участница группы Spice Girls, а ныне жена одного очень известного футболиста — Виктория Бекхэм. Ей исполнилось 46 лет.

В свое время, чтобы не быть просто «придатком» к своему знаменитому супругу, именинница ударилась в моду и запустила свой собственный бренд. Не все верили в успех «еще одной» светской львицы, желающей поиграть в дизайнера, но Виктория прошла испытание временем и прочно закрепилась в мире подиумов. Ко дню ее рождения издание wday выделило пять модных трендов, которыми она знаменита.

К примеру, Бекхэм сделала популярными брюки-кюлоты. Модницы не сразу приняли эту модель, но звездная дама на личном примере показала, как нужно ее носить. Еще один особенная деталь образа Виктории — солнцезащитные очки. Причем без странных конфигураций и ярких цветов, только классика — типов «авиаторы» и «стрекоза».

Элегантная дама также поддерживает моду на шпильки и белые рубашки. Последние предпочитает мужского кроя и носит только заправленными. Такой образ Бекхэм считает аккуратным и лаконичным, рубашки навыпуск являются для нее верхом безвкусия и неопрятности.

Еще одна фишка Виктории — сумочка и обувь в тон. Многие модельеры отходят от этой комбинации, но супруга футболиста стоит на своем. По ее мнению, такой тандем гармонично смотрится и намекает на то, что девушка потратила достаточно времени на поиск похожих моделей.

А вам нравится чувство вкуса Виктории Бекхэм?