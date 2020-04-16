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Новый iPhone позаимствовал дизайн «восьмерки» и мощность «одиннадцатого»

В апреле модель iPhone SE второго поколения поступит в продажу.

Новый iPhone позаимствовал дизайн «восьмерки» и мощность «одиннадцатого»
iPhone SE. Фото: стоп-кадр из видеопрезентации новой модели.

Компания Apple выпустила новый iPhone SE, что называется, второго поколения. Презентация впервые прошла онлайн, а не на официальном мероприятии.

Эта модель обладает дизайном iPhone 8, а по производительности близка к iPhone 11. Достоинства нового смартфона — 4,7-дюймовый экран и процессор A13 Bionic, который в 2,4 раза мощнее своего предшественника из первого поколения. Датчик отпечатков пальцев тоже работает быстрее, чем на оригинальной модели.

Заднюю камеру решили оставить одну, но самую лучшую, которую когда-либо использовал в iPhone — с широкоугольным сенсором и разрешением 12 Мп, фокусное расстояние — 28 мм. Она поддерживает продвинутый Smart HDR, 4К видео и не другие популярные функции.

Гаджет будет продаваться в белом, черном и красном корпусах. Старт продаж намечен на 24 апреля. Один из плюсов новой модели — это умеренная цена. Смартфон с памятью в 64 ГБ можно будет приобрести в районе 40 тысяч рублей, 128 ГБ — 45 тысяч, 256 ГБ — 54 тысячи. Однако, при нынешнем кризисе не многие смогут позволить себе даже минимальную стоимость.

А как вы думаете, будет ли спрос на эту модель?

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