Новый iPhone позаимствовал дизайн «восьмерки» и мощность «одиннадцатого»

Компания Apple выпустила новый iPhone SE, что называется, второго поколения. Презентация впервые прошла онлайн, а не на официальном мероприятии.

Эта модель обладает дизайном iPhone 8, а по производительности близка к iPhone 11. Достоинства нового смартфона — 4,7-дюймовый экран и процессор A13 Bionic, который в 2,4 раза мощнее своего предшественника из первого поколения. Датчик отпечатков пальцев тоже работает быстрее, чем на оригинальной модели.

Заднюю камеру решили оставить одну, но самую лучшую, которую когда-либо использовал в iPhone — с широкоугольным сенсором и разрешением 12 Мп, фокусное расстояние — 28 мм. Она поддерживает продвинутый Smart HDR, 4К видео и не другие популярные функции.

Гаджет будет продаваться в белом, черном и красном корпусах. Старт продаж намечен на 24 апреля. Один из плюсов новой модели — это умеренная цена. Смартфон с памятью в 64 ГБ можно будет приобрести в районе 40 тысяч рублей, 128 ГБ — 45 тысяч, 256 ГБ — 54 тысячи. Однако, при нынешнем кризисе не многие смогут позволить себе даже минимальную стоимость.

А как вы думаете, будет ли спрос на эту модель?