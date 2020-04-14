В 2020 году Louis Vuitton наградит всех дизайнеров-финалистов своей премии

А также поддержит финансово победителей прошлых лет.

Коронавирус повлиял не только на мир кино, но и на модную индустрию. Финал ежегодной премии концерта Louis Vuitton, который должен был состояться 5 июня, отложен на неизвестную дату. Однако молодые дизайнеры не будут ждать, кому же из них достанется денежный приз. Как сообщает Vogue, премиальная сумма в 300 тысяч евро будет равномерно распределена между восемью финалистами, которых определили еще в феврале.

Этими счастливчиками стали Прия Ахлувалия (Ahluwalia), Шараф Тайер (Casablanca), Эмма Чопова и Лаура Ловена (Chopova Lowena), Николас Делей, Питер До, Синдизо Хумало, Суприя Леле и Томотока Коидзуми (Tomo Koizumi).

Кроме того, компания Louis Vuitton признала большую экономическую угрозу, которую представляет пандемия для начинающих брендов, и решила создать специальный фонд с использованием денег от премии Карла Лагерфельда 2020 года. Эти средства пойдут на поддержку победителей шести предыдущих премий, чтобы их начинания, заложенные в прошлые годы, не прогорели из-за нынешнего кризиса.

«В этой сложной обстановке данный фонд помощи молодым модельерам подчеркивает основную миссию премии LVMH, поддерживая наших бывших победителей», — сказала исполнительный вице-президент Louis Vuitton Дельфина Арно.

Добавим, чтобы получить помощь из нового фонда, нуждающемуся дизайнеру нужно будет подать заявку.