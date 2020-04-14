«Всегда яркая»: 45-летняя Татьяна Навка в лимонном костюме вызвала восторг у звезд

Татьяна Навка 13 апреля отпраздновала день рождения. Фигуристке пришлось ограничиться застольем в кругу семьи, так как она находится в самоизоляции. Но друзья нашли способ ее поздравить. Многие звонили имениннице, а другие писали поздравления в соцсети. Валентин Юдашкин показал снимок, на котором спортсменка запечатлена в платье, которое он создал. А Алика Смехова вспомнила о многолетней дружбе со звездой.

Делиться снимками с домашнего праздника Навка не стала. Однако она поделилась кадром из фотосессии, на которой предстала в стильном весеннем образе. На нем фигуристка позирует в брючном костюме лимонного цвета и черной блузке. Наряд подчеркнул стройную фигуру спортсменки. Татьяна дополнила образ цепочкой и сережками с драгоценными камнями. Нюдовый макияж и легкие кудри завершили look.

«У меня нет слов, только эмоции и благодарность!!!», — поделилась впечатлениями чемпионка.

Звезды восхитились стильным образом Навки. Многие вновь поздравили фигуристку с юбилеем. «С днём рождения любимая Танечка», — написала Инна Маликова. «Танечка, ещё раз с твоим днём!! Ты победительница всегда и во всем!», — присоединился Игорь Верник. «Вы наша гордость», «Татьяна, вы замечательная», «Всегда яркая», «Вам так идет этот наряд», «Солнечная наша», — прокомментировали пост подписчики.