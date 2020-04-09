«Начало творческого диалога»: бренд Alexander McQueen запустил конкурс молодых дизайнеров

С начала месяца в официальном аккаунте Instagram любимого лейбла английской герцогини Кембриджской публикуются задания для молодых и дерзких авторов-художников. Инициатива, по мнению организаторов, должна дать начало творческому диалогу со свежими силами из мира искусства и красоты.

Согласно условиям квеста, на страничке публикуются задания, так или иначе связанные со вселенной знаменитого бренда. В частности, на прошлой неделе участники онлайн-проекта работали над эскизом платья в виде розы – одного из знаковых образов, разработанных домом Маккуин еще в начале 2000-х годов. На этой они отталкиваются от мотива цветов в стилистике бренда.

Новые работы должны также перекликаться с тематикой осенне-зимней коллекции 2019 и весенне-летней коллекции 2020 годов. Рисунок выкладывается в сториз и отмечается хэштегом #McQueenCreators.

Как планируют инициаторы творческого состязания, после подведения итогов наиболее активные подписчики смогут стать слушателями виртуальных занятий по моде и стилю. Их будет вести креативная команда модного дома, в том числе сама креативный директор и модельер Сара Бретон.

Ранее издание Vogue сообщало, что в начале зимы прошлого года модный дом открыл в Лондоне целую выставку, посвященную розам. В ее основе идея Александра Маккуина о том, что все его творения связаны с природой, а розы буквально «вшиты» в ДНК бренда. Гвоздями экспозиции стали два центральных платья прошлых коллекций: роскошного чувственного «Красная роза» и нежного кринолинового с отделкой из живых цветов.

Модный дом Alexander McQueen основан английским дизайнером Ли Александром Маккуином. На протяжении нескольких лет признавался профессиональным сообществом как лучший британский дизайнер года, а в 2003 году получил звание командора ордена Британской империи.