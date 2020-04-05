Шубская подчеркнула фигуру элегантным платьем миди на последних сроках беременности

Анастасия Шубская является дочкой великой актрисы Веры Глаголевой. Четыре года назад девушка вышла замуж за Александра Овечкина. Пара проживает в США, так как спортсмен — капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» и должен регулярно тренироваться. Иногда они все же приезжают в Россию. У супругов подрастает годовалый сын Сергей. А в феврале пара с радостью сообщила, что снова ждет малыша.

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Во время вечеринки baby shower стало известно, что у влюбленных снова будет мальчик. Малыш появится на свет уже очень скоро. А пока Шубская проводит время в самоизоляции. Они заранее закупили продукты и стараются не выходить из дома. Тем более, что в особняке есть все необходимое, даже тренажерный зал. К слову, на последних сроках беременности избранница хоккеиста превосходно выглядит.

На кадрах из новой фотосессии Анастасия позирует в платье миди темного цвета. Наряд с глубоким декольте подчеркнул изменения в фигуре девушки. При этом видно, что у жены Овечкина стройные ноги. Лаконичный образ она дополнила аксессуарами и неброским макияжем. Отметим, что именно облегающие платья предпочитает носить звезда в интересном положении. При этом она выглядит очень элегантно.

«Красавица», — восхитилась изящной девушкой певица Глюкоза. «Моя самая красивая и любимая девочка! Обалденные фотки!», «Красивая очень и похожа на маму», «Вы очень красивая девушка, и беременность только подчеркивает вашу женственность», «Вы прям королева», — прокомментировали пост подписчики.