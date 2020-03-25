From Balenciaga и Yves Saint Laurent: как COVID-19 превратил медицинскую маску в предмет роскоши

На борьбу с коронавирусом встали модные дома, бренды и дизайнеры.

Глобальная торговая марка Kering group, выпускающая предметы роскоши и аксессуары, вслед за частными дизайнерами решила оседлать противовирусную волну.

Производство медицинских масок откроют на базе принадлежащих компании брендов Balenciaga и Yves Saint Laurent. Как сообщает пресс–служба модной корпорации, на период выпуска средств профилактики будут приняты строгие противовирусные меры, направленные на защиту сотрудников.

Когда именно стартует производство, пока не сообщается. Известно лишь то, что в Kering group ждут отмашки французских властей.

Также компания передала в больницы Франции 3 млн масок, приобретенных в Китае. Помимо этого, владельцы Kering group перечислили кругленькую сумму во некоммерческий научно–исследовательский Институт Пастера, который занимается разработками в области биологии, инфекционных заболеваний и микроорганизмов.

На деньги от luxury-корпорации планируется провести ряд исследований нового опасного вируса COVID-19.

Ранее, финансовую поддержку исследовательским лабораториям нескольких университетов Милана оказал бренд Dolce&Gabbana. На борьбу с вирусной инфекцией пожертвовал почти 1,5 млн долларов и итальянский дизайнер Джорджо Армани.

Французский концерн LVMH, принадлежащий Бернару Арно, также не остался в стороне от общей глобальной проблемы и перепрофилировал цеха парфюмерных заводов Givenshy, Guerlain и Christian Dior под производство антисептических средств для рук. Их, вместе с купленными в КНР 10 млн масок, холдинг планирует передать в инфекционные отделения французских больниц, сообщает портал Fashion United.

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В России же защитные маски, причем производства непрофильных игроков бизнеса, стали хитом продаж. По оценке платформы «Ярмарка мастеров», всего с конца прошлой недели число предложений от дизайнеров по продаже авторских многоразовых масок увеличилось в десятки раз. При этом маски позиционируются не как средство защиты от коварного вируса, а в качестве модного аксессуара.

На фоне коронавируса почти вполовину выросли продажи и ручного мыла с природным антисептиком. Коммерческий рост на товары, сопутствующие пандемии COVID-19, продолжается.