«Я в замешательстве»: дочь вьетнамского магната стала «нулевым пациентом» коронавируса в мире моды

Коварная инфекция COVID-19, распространяясь по миру с дикой скоростью, не щадит ни простых людей, ни звезд. В том, что стала носителем опасного вируса, призналась вьетнамская fashion–звезда Нгу Нгуен.

27-летнюю тренд-сеттера мира высокой моды, дочь вьетнамского олигарха от металлургии, госпитализировали в начале марта с диагнозом «коронавирус». Об этом она на днях призналась публично, написав в Instagram, что закрывает свой аккаунт до тех пор, пока не вернется «к нормальному образу жизни».

Молодая женщина была в феврале гостьей fashion-show на неделях моды в Милане и Париже. В Италии Нгу Нгуен вместе с сестрой сидела в первых рядах на показе Gucci, во Франции – на презентации коллекция Yves Saint Laurent.

Как признается вьетнамский инфлюенсер, самочувствие после модных презентаций было прекрасным. Нгу даже отправилась на первой неделе марта в рабочую поездку, но…

«…Я была в замешательстве. Понятия не имею, где могла заразиться», – отреагировала она на последовавший положительный результат анализов. Сразу предупредив всех, с кем контактировала в эти дни, Нгуен отправилась в больницу.

Как она позже сообщила в беседе New York Times, она надеется вернуться к активной модно–общественной деятельности уже с в скором времени.

Однако в силу обстоятельств не сможет принять участие в культовом аналоге премии «Оскар» событии Met Gala, запланированным Metropolitan Museum of Art’s Costume Institute теперь на середину мая. Удаленно работают и другие лидеры мнений, работающие в Vouge и других модных изданиях.