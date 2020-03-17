Модный приговор коронавирусу: люксовые бренды встали на борьбу с инфекцией

С 16 марта крупнейшие модные дома официально включились во всеобщую борьбу с коронавирусом COVID-19.

Крупнейший люксовый холдинг LVMH, принадлежащий мультимиллионеру Бернару Арно, решил не оставаться в стороне от всеобщей мобилизации в связи с пандемией опасного инфекционного заболевания.

Компания, в которую входят такие бренды как Christian Dior, Guerlain и Givenchy, с сегодняшнего дня запустила в производство антисептические гели. В настоящий момент, эти средства дезинфекции – одно из необходимых средств в борьбе с заражением. Особенно это касается общественных мест и мест массового скопления людей, где вымыть руки с мылом не представляется возможным.

Сейчас во Франции, которая с 17 марта закрыта на карантин, ощущается острая нехватка дезинфекционных средств. По словам Бернара Арно, отделения парфюмерии и косметики LVMH полностью перейдут на изготовление необходимой продукции, которая затем бесплатно будет передана во французские больницы и инфекционные отделения.

Всего, по предварительным расчетам, планируется выпустить порядка 12 тонн антисептиков. При необходимости, объемы, как сообщает портал Buro247, будут увеличены.

Одновременно с этим на борьбу с заразой выступили и итальянские дизайнеры. Так, легендарный Джорджо Армани перечислил почти 1,5 млн долларов в несколько медицинских учреждений Милана и Рима. По задумке 85-летнего модельера, эти средства должны помочь в излечении пациентов, зараженных коронавирусом.

От патриарха итальянской высокой моды не отстали и Доминико Дольче со Стефано Габбана. Основатели одноименного бренда перевели круглую сумму в миланские университеты для ускорения исследований в поиске вакцины против коварного вируса.

За последние сутки в Италии, также закрытой на карантин в связи с пандемией, скончалось еще 349 человек. По сообщению главы департамента гражданской защиты Италии Анджело Борелли, общее число жертв инфекции превысило две тысячи человек, порядка 30 тысяч заражено. И ситуация, как прогнозируют специалисты, будет лишь набирать обороты.

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