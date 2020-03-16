«Чувственно и элегантно»: имидж-стилист оценила образ Узерли в платье из лакированной кожи

36-летняя Мерьем Узерли после окончания съемок в турецком сериале «Великолепный век» не раз экспериментировала с имиджем. Так, партнерша Халита Эргенча успел перекраситься в брюнетку, блондинку и даже в шатенку, после чего вернулась к более естественному медовому оттенку.
Судя по свежим кадрам недавней фотосессии, актриса нарастила волосы. До этого у Мерьем было каре до плеч. Теперь же знаменитость ходит с длинными локонами ниже талии.
Перед объективом фотокамеры Узерли предстала в монохромном платье, отдав предпочтению стилю total black. Образ актрисы дополнили босоножки на каблуке и ремешок на талии. Примечательно, что Мерьем отказалась от аксессуаров и драгоценностей.
В интервью Teleprogramma.pro имидж-стилист Ольга Трофимова прокомментировала образ актрисы из турецкого сериала «Великолепный век», подметив, что партнерша Халита Эргенча выбрала модное и актуальное платье из лакированной экокожи.
Так, благодаря платью с открытыми плечами Мерьем выглядела не только женственно, но и изыскано, утверждает эксперт в сфере моды и стиля. Знаменитость отдала предпочтение силуэтному наряду с длинными рукавами и модными защипами на запястьях. В платье из экокожи Узерли, как считает имидж-стилист, смотрелась смело, дерзко и стильно.
«Образ получился ярким… Все в соответствии с трендами! В подобных платьях с открытыми плечами каждая девушка будет выглядеть чувственно, женственно, изысканно и элегантно», — добавила Трофимова.
Справка Teleprogramma.pro
Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти поинт», опыт работы – свыше 10 лет.