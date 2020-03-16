«Чувственно и элегантно»: имидж-стилист оценила образ Узерли в платье из лакированной кожи

Эксперт сайта Teleprogramma.pro Ольга Трофимова прокомментировала один из дизайнерских нарядов актрисы из турецкого сериала «Великолепный век».

36-летняя Мерьем Узерли после окончания съемок в турецком сериале «Великолепный век» не раз экспериментировала с имиджем. Так, партнерша Халита Эргенча успел перекраситься в брюнетку, блондинку и даже в шатенку, после чего вернулась к более естественному медовому оттенку.

Судя по свежим кадрам недавней фотосессии, актриса нарастила волосы. До этого у Мерьем было каре до плеч. Теперь же знаменитость ходит с длинными локонами ниже талии.

Перед объективом фотокамеры Узерли предстала в монохромном платье, отдав предпочтению стилю total black. Образ актрисы дополнили босоножки на каблуке и ремешок на талии. Примечательно, что Мерьем отказалась от аксессуаров и драгоценностей.

В интервью Teleprogramma.pro имидж-стилист Ольга Трофимова прокомментировала образ актрисы из турецкого сериала «Великолепный век», подметив, что партнерша Халита Эргенча выбрала модное и актуальное платье из лакированной экокожи.

Так, благодаря платью с открытыми плечами Мерьем выглядела не только женственно, но и изыскано, утверждает эксперт в сфере моды и стиля. Знаменитость отдала предпочтение силуэтному наряду с длинными рукавами и модными защипами на запястьях. В платье из экокожи Узерли, как считает имидж-стилист, смотрелась смело, дерзко и стильно.

«Образ получился ярким… Все в соответствии с трендами! В подобных платьях с открытыми плечами каждая девушка будет выглядеть чувственно, женственно, изысканно и элегантно», — добавила Трофимова.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти поинт», опыт работы – свыше 10 лет.