Главный тренд весны: Шейк, Лопырева и другие звезды выбрали стильные пиджаки и жакеты

Весна медленно, но верно вступает в свои права. В этот романтичный период времени женщинам вдвойне хочется выглядеть более утонченно и стильно, но при этом и ощущать себя абсолютно комфортно после «тяжеловесной» зимы. Пуховики сменили пальто и кожухи, а чтобы смотреться интересно и при этом не ежиться от периодически холодного воздуха в ресторане, офисе или театре, звезды предпочли жакеты и пиджаки. Как оказалось, они на пике популярности весной 2020 года. Имидж-стилист Лариса Тимиряева рассказала, какие фасоны жакетов стоит носить, чтобы быть самой модной этой весной.

«Мужской стиль в женской моде — это не просто один из главных трендов настоящего времени, это уже классика, подаренная нам легендарной Коко Шанель. К моде на пиджаки в мужском стиле в весенне-летнем модном сезоне 2020 добавились классические жакеты и приталенные женственные в ретро-стиле. Пиджак либо жакет просто незаменимая вещь в женском гардеробе. Во-первых, он всегда в моде, поскольку это классический стиль. Во-вторых, он любому образу, даже в кэжуал стиле, придаст элегантности, а значит удорожит. В-третьих, это просто палочка-выручалочка для визуальной коррекции фигуры», — поделилась эксперт.

В чем ходят звезды?

Кети Топурия давно стала для многих иконой стиля. Певица любит выглядеть броско и женственно. В последнее время в ее гардеробе появилось много костюмов с пиджаками прямого кроя и оверсайз. Благодаря им артистка выглядит еще стройнее. Также она любит яркие цвета, что освежает любой образ.

«Одна из самых модных тенденций при создании стилей, занявшая лидирующее место — это ретро. Благодаря этой тенденции просто ворвался в моду стиль буржуазный шик, а вместе с ним к привычному костюму в мужском стиле присоединился костюм-тройка. Особым шиком считается носить его в стиле Кэтрин Хепберн в сочетании со свободными брюками, свободно и непринужденно, как это демонстрирует Кети Топурия, да еще в модном цвете оливковый — хаки. А осовременен образ прической и очками», — пояснила Лариса Тимиряева.

Алена Водонаева давно отказалась от вычурных и вульгарных образов, предпочитая более деловой стиль. Именно жакет она неустанно носила во время поездки в Лондон. В сочетании с яркой юбкой аутфит получился по-настоящему весенним.

«Модный образ в буржуазном стиле можно создать, объединив классический жакет в мужском стиле с юбкой плиссе, которая является элементом как раз буржуазного стиля и просто на пике популярности», — отметила имидж-стилист.

Ирина Шейк произвела фурор на Неделях моды в Милане, Лондоне и Париже. Даже вне подиума модель демонстрировала стильные образы. Несколько раз она появилась на публике в жакете свободного кроя, который сочетала по цвету с брюками, юбками и даже обувью.

«В моде объемы, поэтому пиджак, как бы с мужского плеча, не сдает своих позиций. Такой пиджак остается одним из самых модных, поскольку объединил в себе сразу два тренда: мужской стиль в женской моде и стиль оверсайз, что сразу предполагает интересные стилевые решения. Оверсайз в образе не терпит перебора, поэтому лучше всего, чтобы объемной оставалась только одна вещь, в данном случае — пиджак, как это демонстрирует Ирина Шейк, да еще и в модном монохроме. В такой комплектации необходимо утрированный объем сверху уравновесить устойчивой обувью. Вообще обыгрывая образ с явно мужским пиджаком, отдавайте предпочтении мягким оттенкам цветов. Это добавит женственности и смягчит образ. Как в модном луке Ирины Шейк цвет мягкого желтого, а вернее горчичный, выбран не случайно», — высказалась эксперт.

Ани Лорак в свой 41 год не перестает удивлять поклонников. Певица обладает стройной фигурой и моложавым видом. При этом артистка всегда стильно выглядит. Этой весной она поддержала два тренда: кожаные брюки с высокой талией и жакеты.

«Для создания модного образа с объемной поясной одеждой выбирайте классический жакет без утрированных объемов. Особенно стильно сочетать такой жакет с кожаными ультрамодными брюками свободного кроя. Образ получится контрастный, но благородный, за счет классики жакета», — оценила аутфит звезды Тимиряева.

Сложно не восхититься утонченностью Равшаны Курковой. Эта актриса покорила публику не только актерским талантом, но и своим стилем. Легкие платья, тренчи и костюмы — часть ее гардероба. Девушка не устояла и сделала целую фотосессию в белоснежном наряде с жакетом, который не только оттенил ее смуглую кожу, но и помог создать модный образ.

«Жакет в мужском стиле поможет подчеркнуть женственность и хрупкость очень тонко и изысканно — на контрасте. Этим способом умело пользуются француженки», — пояснила эксперт.

Также многих восхищает Юлия Снигирь. Хрупкая, но сильная актриса демонстрирует свою женственность с помощью своих нарядов. Неудивительно, что и она облачилась в трендовый пиджак.

«Они поняли, что на фоне мужской одежды женственность женщины усиливается, но более тонко и ненавязчиво. Так что мужской пиджак поможет создать образы в стиле французский шик. Для этого подойдет двубортный пиджак с металлическими пуговицами, что является модным декором. Сочетать модно с брюками свободного кроя с удобной обувью. Француженки при выборе отдают предпочтение комфорту и качеству. Можно заправить брюки в сапоги — трубы до колена на жокейский манер, что тоже очень модно», — высказалась имидж-стилист.

А вот британцы не первый год ориентируются на Кейт Миддлтон. Герцогиня Кембриджская давно стала законодательницей моды. Этой весной она отдала предпочтение приталенному жакету по фигуре.

«Металлическими пуговицами декорируются и приталенные жакеты в ретро-стиле, которые вернулись в моду вместе с модой на ретро. Их стильно сочетать с юбками плиссе и годе. Чтобы добавить нотку современности в ретро-образ, поэкспериментируйте с аксессуарами», — дала совет Тимиряева.

Виктория Лопырева не раз побеждала в конкурсах красоты. Недавно она стала мамой, но это не мешает модели выглядеть женственно. В жаркую погоду пиджаки она сочетает не с брюками, а с платьями, показывая свои стройные ноги.

«Идеальный костюм сочетает в себе мужское и женское» — считала знаменитая Коко Шанель… поскольку жакет — производное мужского пиджака, то в сочетании с платьем получится как раз идеальное сочетание. А если и платье, и жакет в едином монохромном цвете, то добавится еще один модный тренд», — поделилась эксперт.

Пиджак может стать и часть праздничного образа. Это продемонстрировала дочь Дмитрия Маликова Стефания. Девушка буквально блистала в серебристом платье и жакете в тон. В таком наряде сложно не стать звездой вечеринки.

Советы стилиста

«Пиджак или жакет должен быть в гардеробе любой женщины. Для более молодого возраста можно приобрести более креативную модель, поиграть с объемом, для женщин более возрастной категории в более классическом стиле. Он поможет визуально выровнять линию плеча, осанку и удорожить любой образ за счет классического происхождения», — сразу отметила Лариса Тимиряева.

Как известно, с помощью аксессуаров можно преобрать любой look. «В весенне-летнем сезоне в моде акцент на талии, а самый модный аксессуар — ремень. Пиджак в мужском стиле можно носить, не застегивая, а на запах с ремнем, причем с любой поясной одеждой», — пояснила эксперт.

Не стоит забывать, что скоро наступит лето, но это не значит, что пиджаки нужно будет убрать в дальний угол шкафа — наоборот. «Все большую популярность набирает сочетание как пиджака, так и жакета с шортами и бермудами. Впереди лето и это модное сочетание займет лидирующие позиции», — предупредила модниц стилист.

Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. В качестве главных направлений своей профессиональной деятельности указывает работу по определению персонального стиля, шопинг-сопровождение и ориентирование в применении модных тенденций в персональном стиле клиента. Тимиряева окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия.