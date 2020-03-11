«Воланы — тренд в этом сезоне»: стилист оценила струящееся платье Жасмин от Юдашкина

8 марта в Москве состоялся праздничный показ Валентина Юдашкина. Маэстро представил новую коллекцию нарядов в Кремлевском дворце. В шоу приняли участие такие звезды, как Алсу, Надежда Пескова, Валерия, Глюкоза и другие известные персоны. Открыла показ дочка Татьяны Навки в пышном платье принцессы, а также привлекла к себе много внимания Жасмин, которая, как известно, давно дружит с кутюрье.

Артистка предстала в нежном платье в пол с воланами. Наряд мятного цвета с эффектом блеска подчеркнул стройную фигуру знаменитости и скрыл возможные недостатки. Крупные серьги-кольца, легкие локоны и неброский макияж дополнили образ. Воздушное платье восхитило пользователей Сети. Сама Жасмин успела сделать фото с создателем наряда. «Невероятное волшебное платье! Валентин как всегда поразил своей новой коллекцией», «Прям глаз не оторвать», «Наша весна! Украшение вечера!», «Отличный образ, как всегда просто на высоте, смотрится невероятно», «Платье — бомба», — прокомментировали снимки подписчики. Оценила аутфит Жасмин и имидж-стилист Ольга Трофимова.

«Легкая укладка, крупные серьги и воланы, воланы и еще раз воланы, которые являются трендом в этом сезоне. Ниспадающие плечи плавно переходят в рюши, которыми обильно украшен данный наряд. Он также усыпан крошечной инкрустацией стекляруса. Смотрится очень нарядно и в то же время романтично за счет обилия рюш. Нежнейшая бирюза просвечивает. Мы видим, что под рюшами струящееся платье, и уже оно сверху покрыто рюшами. За счет свечения ткани получается невероятный эффект», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Ольга Трофимова — профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти поинт», опыт работы – свыше 10 лет.