На пике моды: Савельева в зеленом костюме позировала в трендовых леопардовых ботильонах

Об актуальности анималистического принта в интервью Teleprogramma.pro говорил эксперт в области моды Максим Зарипов.

36-летняя Саша Савельева на личной страничке в Instagram поделилась свежим снимком, представ в кадре в монохромном зеленом костюме. Так, экс-солистка группы «Фабрика» примерила модный объемный жакет с «мужского плеча» и прямые брюки с подворотами и отглаженными стрелками. Свой образ певица дополнила трендовыми леопардовыми ботильонами.

В интервью Teleprogramma.pro об актуальности анималистического принта говорил эксперт в области моды Максим Зарипов. При этом тренд-аналитик заверил, что при выборе нарядов с этим «животным» рисунком стоит избегать всякой вульгарности. Особой популярностью леопард пользовался еще в 90-е годы. Но и сейчас эта расцветка не сдает своих позиций.

«Тренд был особенно актуален в 90-е годы. Среди известных брендов есть те, кто регулярно это использует. Например, Dolce & Gabbana, Valentino, Roberto Cavalli», — уточнил Зарипов.

Напомним, что вместе с мужем Саша Савельева воспитывает первенца — сына Леона. В октябре вместе с Кириллом Сафоновым и их малышом певица побывала в Израиле на свадьбе своей 25-летней падчерицы. Анастасия вышла замуж за ирландского бизнесмена Стивена Мерфи. По словам певицы, дочка Кирилла не сразу приняла ее в семью.

Саша подружилась с наследницей будущего мужа только после того, как девушка убедилась в искренности чувств избранницы отца. При этом Савельева с легкостью нашла общий язык с мамой актера — Галиной Семеновной. Свекровь относится к невестке, как собственной дочери.