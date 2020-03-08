«Надежда Бабкина призналась, что живет одна»
Лера Кудрявцева
Звездный гость
«Секс и смех продлевают жизнь»
Анастасия Волочкова

«Потрясающий праздник»: Краснова в коктейльном платье пришла на вечеринку с укладкой в стиле Голливуд

Белокурые локоны невестка Орбакайте уложила легкой волной, дополнив образ золотистым нарядом с блестками.

«Потрясающий праздник»: Краснова в коктейльном платье пришла на вечеринку с укладкой в стиле Голливуд
Алена Краснова и Никита Пресняков (Фото: Globallookpress.com)

Алена Краснова отпраздновала свой день рождения к компании 28-летнего мужа Никиты Преснякова и самых близких друзей. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, на вечеринке в одном из столичных баров невестка Орбакайте появилась в золотистом наряде с многослойной юбкой, украшенной мерцающими блестками. Примечательно, что коктейльное платье-бюстье модель дополнила прической в стиле Голливуд.

Модель Алена Краснова
Алена Краснова сделала укладку в голливудском стиле (Фото: Instagram.com/alenaakrasnova)

Так, свои длинные белокурые локоны именинница оставила распущенными. Волосы модель уложила легкими крупными волнами, воспользовавшись невидимками. При этом супурга Никиты Преснякова отказалась от украшений и драгоценностей, отдав предпочтение лаконичному образу и золотистому оттенку, который прослеживался как в наряде, так и в макияже девушки.

«Спасибо всем друзьям за потрясающий праздник и отдельное спасибо мужу, люблю!! Самая счастливая!!» — отметила Алена, которая осталась довольна тем, как прошла ее вечеринка по случаю 23-летия.

Модель Алена Краснова
Модель примерила коктейльное платье-бюстье золотистого оттенка с блестками (Фото: Instagram.com/alenaakrasnova)

К слову, 8 марта возлюбленная солиста группы Multiverse отметила сразу два праздника: свой день рождения и Международный женский день. В Stories модель рассказывала о том, что она со всей ответственностью подошла к выбору места для торжества. Так, вместе с подругами Краснова лично обошла те столичные заведения, которые произвели на нее наиболее приятное впечатление, определившись с тем, где именно она отпразднует день рождения.

Тэги

Алена Красноваестественная красотаЗвездный стилькрасота вне возрастаМеждународный женский деньмода и стильНикита ПресняковНовости google
Loading...