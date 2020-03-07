Яркий, сексуальный, роскошный: леопардовый принт станет пропуском на 8 Марта

В канун 8 Марта московский зоопарк объявил необычную акцию. Любая особа женского пола, одетая в этот день в леопардовый принт, сможет пройти в зоосад бесплатно.

Мужчины со звериным рисунком в образе, как сообщает на сайте дирекция парка, за входной билет заплатят лишь половину стоимости. Оригинальную инициативу под названием «8 Марта в леопарде» приурочили не только к Международному женскому дню, но и посвятили самим кошачьим, с которыми напрямую ассоциируется март.

Мы же предлагаем вспомнить историю леопардового рисунка в мире моды.

Шкуры леопарда – редкой крупной пятнистой кошки – использовались в качестве одежды с давних пор. К примеру, одно из первых исторически достоверных изображений пятнистого одеяния – портрет древнеегипетской царской особы Нефрет-Иабет.

К XVII столетию экзотическая одежда, напрямую ассоциировавшаяся с богатством, роскошью и свободой нравов, пришла в столицу мировой моды – Париж. Выход в одежде с деталями звериной расцветки считался и ультрамодным, и китчем.

Новая волна интереса модниц и модников вернулась к леопардовому принту в середине XX века. Звезды Голливуда, европейского кино, политической элиты одевались в мягкие роскошные меха, ни на секунду не задумываясь о судьбе диких пятнистых кошек.

Даже Брижит Бардо, впоследствии ставшая рьяной защитницей прав животных, носила в свое время леопардовые пальто.

Модный интерес подогревали и модельеры. Кристиан Диор, отец неугасающего стиля New Look, ввел в послевоенную моду приталенные пальто со звериной расцветкой. В хронике осталось легендарное фото модели Довимы, на котором она, одетая в легкую шубку из шкуры леопарда, отворачивается от живого – или уже чучела? – лесного хищника.

В 80-е моду на облик леопарда возродили, в частности, яркие, свободные и сексуальные Dolce&Gabbana. Пятнистой расцветкой украшалось буквально все, от аксессуаров до обуви и сумок. Именно тогда принт обрел окончательный статус «дорого-богато-эротично».

Как рассказывает издание ModaGid.ru, сегодня принт экзотической кошки вновь вернулся на подиумы. Он по-прежнему требует к себе пристального внимания при создании образа и умеренного вкуса, чтобы не превратить свою обладательницу в пошлую и вульгарную картинку.

В одеждах блещут звезды красных ковровых дорожек, топ-модели, королевы и короли музыкальной сцены…

Более того – в смелой цветовой расцветке на публике появилась даже очаровательная герцогиня Кембриджская. Кейт Миддлтон сочетала плиссированную юбку одного из брендов испанского масс-маркета с лаконичной черной водолазкой. И, как всегда, выглядела безупречно.