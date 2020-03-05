Яна Рудковская выбрала стильную юбку Louis Vuitton, но «промахнулась» с блузкой

Яна Рудковская часто оказывается в центре внимания. На днях она приехала в Париж на Неделю моды. Она посетила несколько показов, где вновь стала центром внимания общественности.

На этот раз супруга Евгения Плющенко привлекла всех, надев оригинальную маску на лицо. На показе Chanel она украсила маску бумажными камеями, за что некоторые ее раскритиковали. Но даже после негативной реакции пользователей Сети светская львица снова надела маску уже на шоу Louis Vuitton.

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Рудковская сменила наряд в пудровых тонах на необычную асимметричную юбку Louis Vuitton, белую блузку с завязками и болеро золотистого оттенка. Образ дополнил пояс металлического цвета и черные лаковые ботинки. В руках блондинка держала причудливую сумку с узорами. Наряд подчеркнул стройные и длинные ноги Яны.

«Классный наряд! Отлично выглядите», «Реально очень модно», «Яна, нет слов! Красиво, стильно, креативно», — стали писать подписчики.

Оценила наряд звезды и имидж-стилист Лариса Тимиряева.

«Louis Vuitton великолепен, но я не уверена, что он предлагал к такой юбке именно эту блузку. Дело в том, что на блузке завязки и бант слишком узкий. Если бы он повторял ширину полоски на юбке, было бы гораздо лучше. А так все в тренде. Очень интересный металлический блеск. Рудковская любит драматические стилевые сочетания. Красотка! Большим плюсом является выбранная черная маска — оригинально», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style по направлению имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шоппинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.