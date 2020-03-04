Историческое шоу от Louis Vuitton: чем завершилась Paris Fashion Week

Креативный директор модного дома Николя Гескьер, отдавая дань уважения исторической площадке парижского замка, решил оформить показ в историческом же ключе.

В качестве декорации он поместил хор из двух сотен исполнителей, которые были облачены в аутентичные европейские костюмы разных эпох. Таким образом, модельер будто бы связал между собой три временных отрезка: настоящее – зрителей, будущее – моделей, и прошлое – хор.

больше по теме Валентин Юдашкин представил новую коллекцию одежды на Неделе моды в Париже Модельер и его близкие впечатлили гостей изысканными образами и утонченным стилем.

Концепция показа в точности переплелась и с концептом осеннее–зимней коллекции, увидеть которую можно в официальном Instagram–аккаунте Louis Vuitton. Стержневыми историями, которые были воплощены в образах, стали королевская роскошь и спорт-шик.

Отсылкой к прошлым эпохам стали камзолы, щедро декорированные камнями, цветные жилеты, пышные юбки с воланами из различных тканей. Спортивный стиль предстал во всей красе в комбинезонах гонщиков, парашютных брюках, мотоциклетных куртках, кроссовках на липучках, массивных гоночных перчатках и т.д.

Следуя трендам последних лет, Николя Гескьер смело сочетал нежные ткани: тюль, шелк – с нейлоном, кожей, неопреном и другими традиционно спортивными материалами. Образы дополняли классический сумки–сундуки – традиционный атрибут бренда, с которого начиналась история Louis Vuitton в конце XIX века.

Paris Fashion Week – самая длинная неделя моды Pret-a-Porter, которая проводится дважды в год, осенью и весной, при поддержке французской Федерации Высокой моды и прет–а–порте. Она завершает показы «большой четверки» модных недель в Нью–Йорке, Милане и Лондоне. По традиции, в ней презентуют коллекции на год такие люксковые бренды, как Hermès, Christian Dior, Chanel, Givenchy, Yohji Yamamoto и другие.