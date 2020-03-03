«Надевая каблуки, чувствую себя мужественным»: актер Билли Портер о праве быть собой

«Людям не нравится, когда мой черный зад выходит на красную ковровую дорожку в платье», — говорит о себе американский артист и звезда сериала «Поза» Билли Портер.

Его ненавидят и обожают за одно и то же — смелость быть собой и эпатаж во внешнем виде. Чем чернокожий актер, перешагнувший полувековой возрастной рубеж, провоцирует обывателей и покоряет мир моды?

Как признается в одном из интервью Билли Портер, важную роль в становлении его неординарного стиля сыграла роль в мюзикле «Чумовые боты», поставленном на Бродвее в 2013 году. Именно благодаря своему персонажу, танцовщице гей-бара Лоле, он смог выйти за рамки стереотипов и предъявить себя миру таким, какой есть.

«Только надев каблуки, я стал ощущать свою мужественность и дал свободу самому себе» Билли Портер

С тех пор обувь на высоком каблуке стали неотъемлемым атрибутом разнообразных образов, в которых Портер появляется на светских тусовках Голливуда, дразня обывателей и папарацци.

К примеру, на последней церемонии «Оскар» актер появился в золотистых туфлях на высоком каблуке от Джимми Чу. Экстравагантную и в то же время подходящую торжественному поводу обувь дополняло платье от Джайлза Дикона, состоявшее из верха в виде доспехов и пышной юбкой с изображением архитектурных деталей Кенсингтонского дворца.

Естественно, появление эпатажной звезды сериала о трансгендерах «Поза» вызвало ажиотаж среди публики и, соответственно, подняло угасавший было интерес и к самой церемонии.

А в 2019 году Билли Портер буквально взорвал красную ковровую дорожку, появившись перед фотообъективами в черном бархатном платье-смокинге от Christian Siriano.

Модные критики отметили безупречность вкуса Портера и, наконец, записали его в иконы стиля. В частности, он блистал на Fashion Week в Лондоне в прошлом году, сменив всего за два дня семь нарядов, и зажег на LFW уже в этом феврале.

Как отмечает издание Marie Claire, эпатажность вечернего look Билли Портера — не безумный китч и ярмарочное травести, а, скорее, дань уважения к людям, которые рискнули выбрать свободу быть собой и не спрятались от хейтеров из среднестатистического мира.

Билли Портер родился в Пенсильвании, в 17 лет ушел из дома. Окончил колледж изящных искусств при Университете Карнеги–Меллона и Калифорнийский университет (Лос-Анджелес). Портер — обладатель премий «Тони», «Грэмми», «Драма Деск». Билли стал первым чернокожим геем, который за главную роль в фильме «Поза» получил награду «Эмми».