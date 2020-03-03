«Элегантная классика»: Водонаева в юбке плиссе и алом жакете восхитила имидж-стилиста

Алена Водонаева не так давно оказалась в центре скандала из-за своих резких высказываний касательно материнского капитала и необеспеченных россиян, которые начнут заводить детей только ради денег. Чтобы отдохнуть от шумихи, девушка уехала в Лондон. Там она проводит свой отпуск. Бывшая участница «Дома-2» много гуляет, изучает достопримечательности и пробует местную кухню. Звезда не упускает возможности продемонстрировать стильные образы.

Водонаева не скрывает, что любит выглядеть женственно. Она подбирает наряды, подчеркивающие достоинства ее фигуры. В ее гардеробной много костюмов и платьев разных фасонов. Однако для очередной прогулки по столице Англии девушка предпочла алый наряд. Алена предстала в юбке плиссе, которая пользуется особой популярностью у звезд в этом сезоне, а также приталенный жакет в тон. Монохромный образ светская львица разбавила черной блузкой и туфлями на каблуке.

Поклонникам наряд пришелся по вкусу. «Алена, костюм шикарный, сумочка клевая, ты очень красивая и отдохнувшая», «Богиня», «Шикарный образ», «Ты муза», — прокомментировали снимки подписчики. Осталась в восторге от аутфита знаменитости и имидж-стилист Ольга Трофимова. Она оценила look специально для портала Teleprogramma.pro.

«Цвет костюма — красный мак. К нему подобраны туфли-лодочки, имиджевые очки-стикозы и клатч принтованный под британский флаг — сдержанный, но с интересными деталями образ. Так юбка плиссе придала деловому костюму романтический флер. Жакет прямого кроя комбинированного цвета обыграла с очками. А классические лодочки легко связала с модным клатчем. Получилась романтичная, но модная и в то же время элегантная классика», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Ольга Трофимова — профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шопер, преподаватель учебного центра «Бьюти поинт», опыт работы – свыше 10 лет.