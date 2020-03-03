«Сдержанный русский шик»: Нетребко в стеганом пальто произвела впечатление на имидж-стилиста 

48-летняя Анна Нетребко вместе с мужем Юсифом Эйвазовым побывала с концертной программой в Берлине. Оперная певица прогулялась по местным улочкам, отдав предпочтение принтованному стеганному пальто и высоким кожаным сапогам. В интервью Teleprogramma.pro имидж-стилист Ольга Трофимова дала свою экспертную оценку повседневному образу артистки, оставшись довольной увиденным.

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Так, профессиональный шопер без преувеличения заверила, что считает Нетребко нашим ярким представителем на чужбине. По словам Трофимовой, ей доставляет большое удовольствие комментировать выбранный артисткой колоритный наряд.

Имидж-стилист напомнила, что так называемая русская экспансия в мировой моде обозначилась еще в первой половине XX века. Ее родоначальником считается французский дизайнер одежды Поль Пуаре. Сразу после первого «Русского сезона» Сергея Дягилева в Париже, очарованный великолепием спектаклей модельер создает коллекцию, в которой прослеживаются мотивы русской народной одежды.

«Яркие краски, невероятные фасоны, роскошные головные уборы — не только притягивали взгляд, они не могли оставить равнодушным ни одного эстета», — заверила шопер.

К слову, для прогулки по Берлину возлюбленная Юсифа Эйвазова оделась на современный манер «дворянки». В образе певицы были использованы правильная фактура и характерный принт. Как говорит Трофимова, Анна выглядела очень ярко. Свое стеганное пальто знаменитость дополнила трендовой объемной сумкой глубокого винного оттенка.

«Мы видим сдержанный русский шик! Браво», — добавила имидж-стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шопер, преподаватель учебного центра «Бьюти поинт», опыт работы – свыше 10 лет.