«Сдержанный русский шик»: Нетребко в стеганом пальто произвела впечатление на имидж-стилиста 

48-летняя Анна Нетребко вместе с мужем Юсифом Эйвазовым побывала с концертной программой в Берлине. Оперная певица прогулялась по местным улочкам, отдав предпочтение принтованному стеганному пальто и высоким кожаным сапогам. В интервью Teleprogramma.pro имидж-стилист Ольга Трофимова дала свою экспертную оценку повседневному образу артистки, оставшись довольной увиденным.
Так, профессиональный шопер без преувеличения заверила, что считает Нетребко нашим ярким представителем на чужбине. По словам Трофимовой, ей доставляет большое удовольствие комментировать выбранный артисткой колоритный наряд.
Имидж-стилист напомнила, что так называемая русская экспансия в мировой моде обозначилась еще в первой половине XX века. Ее родоначальником считается французский дизайнер одежды Поль Пуаре. Сразу после первого «Русского сезона» Сергея Дягилева в Париже, очарованный великолепием спектаклей модельер создает коллекцию, в которой прослеживаются мотивы русской народной одежды.
«Яркие краски, невероятные фасоны, роскошные головные уборы — не только притягивали взгляд, они не могли оставить равнодушным ни одного эстета», — заверила шопер.
К слову, для прогулки по Берлину возлюбленная Юсифа Эйвазова оделась на современный манер «дворянки». В образе певицы были использованы правильная фактура и характерный принт. Как говорит Трофимова, Анна выглядела очень ярко. Свое стеганное пальто знаменитость дополнила трендовой объемной сумкой глубокого винного оттенка.
«Мы видим сдержанный русский шик! Браво», — добавила имидж-стилист.
Справка Teleprogramma.pro
Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шопер, преподаватель учебного центра «Бьюти поинт», опыт работы – свыше 10 лет.