Total black: Марина Юдашкина в брюках клеш и элегантном пальто предстала в Париже

Марина Юдашкина на днях вместе с мужем повеселилась на празднике в честь Масленицы у Андрея Малахова. Супруга модельера обладает утонченным вкусом стиля. В 61 год она обладает подтянутой фигурой, поэтому не боится носить мини-платья. В ее гардеробе много как брючных нарядов, так и юбок длины миди. По всей видимости, сразу после вечеринки избранница кутюрье отправилась в путешествие. Она сделала фото в самолете до Парижа.

В столице Франции только стартовала Неделя моды. Марина не могла пропустить такое событие. Она сфотографировалась в фойе отеля, показав свой весенний образ. Жена Юдашкина предстала в брюках-клеш, блузке и элегантном пальто в тон. Аутфит в стиле total black она разбавила ярким шелковым платком. Неброский макияж и легкие локоны подчеркнули естественную красоту женщины. Муза модельера очаровала некоторых пользователей Сети.

Поклонники одарили ее множеством комплиментов. «Вы всегда с улыбкой, какая вы потрясающая, как приятно на вас смотреть!», «Как всегда, вы великолепно выглядите», «Мариночка, у вас изысканный вкус!», «Роскошны вы и роскошен Париж», «Вы великолепны, какая красота рядом с вами», — стали писать подписчики.

Отметим, что Неделя моды в Париже привлекла внимание многих звезд. Там сейчас находятся Ляйсан Утяшева, Ирина Шейк, Деми Мур, Елена Перминова и другие известные персоны.