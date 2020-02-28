Металлические платья и total-white: какие еще сюрпризы приготовила Paris Fashion Week

Одной из главных неожиданностей Недели высокой моды в Париже стало фееричное возвращение на подиум 56–летней Иоланды Хадид.

Мама звезд мировых подиумов, 24-летней Джиджи и 23-летней Беллы Хадид, прошлась под софитами вместе с красавицами-дочерьми в рамках показа бренда Off White. Она представила лаконичный костюм из белого пиджака, с молочного цвета бра под ним, и прямых темно-синих брюк со стрелками. Ансамбль показал официальный Instagram-аккаунт Vogue.

Образ блистательной Иоланды дополнили крупные серьги из желтого металла, колье в виде черной цепи с крупными звеньями и солнцезащитные очки.

Джиджи и Белла, которую называли самой красивой женщиной планеты, вышли вслед за мамой. Джиджи презентовала пышное платье светлых оттенков, а Белла — черное платье-бомбер с юбкой плиссе. В своем повседневном look она также придерживалась монохромности.

Фолловеры восхитились прекрасным трио.

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Нестареющей Иоланде пожелали вернуться в fashion-индустрию, которую та покинула после первого замужества.

Удивила гостей Paris Fashion Week и жена Джастина Бибера — 23-летняя модель Хейли Болдуин-Бибер. На одном из показов красавица, как передает Daily Mail, предстала в коротком платье с металлическими узорами. Длина наряда настолько коротка, что выгодно подчеркнула стройные ноги очаровательной представительницы голливудской династии.

Ранее на повседневной прогулке по парижским улочкам Хейли вновь проявила вкус к красивым вещам. Она надела топ без бретелей, вязаную юбку-чулок, кардиган такой же крупной вязки и высокие сапожки-стилеты. Весь ансамбль выполнен в бело-молочных оттенках.

Парижская неделя haute couture продлится до 4 марта. В рамках показов уже презентовали свои коллекции Winter 2020/21 и Spring/summer 2020 модные дома Saint Laurent, Kenzo, Dior и другие именитые бренды.