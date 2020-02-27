Хайпанула: Dolce & Gabbana пригласили в Милан блогершу таджичку

Популярная блогер-lifestyle Мадина Басаева стала частной гостьей показа Dolce & Gabbana в Милане, где на днях завершилась Неделя высокой моды.

Как рассказала 20-летняя звезда Instagram и TikTok, в Италию ее пригласили сами модельеры, по-видимому, заинтересовавшись ее успехами в блогер-сфере. Мадина побывала на показе, в котором легендарные кутюрье презентовали свой взгляд на тенденции предстоящего осенне-зимнего сезона.

Входя в число избранных, девушка побывала и в святая святых любого модного мероприятия: за кулисами, откуда выложила сторис в Instagram. Поселили молодую таджичку в номере класса люкс, о чем она также поведала поклонникам в соцсетях.

Помимо этого Мадина, которая присутствует в соцсетях под никнеймом «Дина Саева», опубликовала несколько снимков вечернего платья, в котором блеснула на светском вечере. «Dolcissimo!» – так без ложной скромности оценила девушка свой парадный образ.

Неизвестно, правда, был ли создан наряд при личном участии Доменико Дольче и Стефано Габбана, но выглядел он вполне эффектно. Подписчики оценили яркий образ девушки многочисленными лайками и комментариями.

Вместе с Диной на показе была также популярная YouTube-блогерша с Украины Саша Шустова.

Мадина Басаева родилась в Таджикистане в 1999 году, затем переехала с семьей, согласно имеющейся информации, в Екатеринбург. С некоторых пор проживает в Москве. На ее блог в Instagram подписано почти 3 млн фолловеров, популярность девушке принесли короткие ролики о собственной повседневной жизни. На аккаунт Мадины TikTok подписано более 7 млн человек.