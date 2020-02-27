«Солдатки» от Fendi, королевы от Moschino и блудницы от D&G: главные тренды Fashion Week в Милане

Завершилась миланская Неделя моды. Какими смелыми трендами «Winter 2020/21» и звездными гостями показов она удивила?

Гостем – «гвоздем» Fashion Week стала мама американского инвестора-изобретателя Илона Маска и модель Мэй Маск. 71-летняя Мэй представила на подиуме марку Phillip Plein, продефилировав по легендарному «языку» на 15-сантиметровых шпильках. Гости единодушно одобрили и смелость миссис Маск, и креатив маркетологов бренда.

Какие тренды представили крупнейшие модные дома на ежегодном смотре haute couture?

В первую очередь, неожиданную тенденцию заявила глава Fendi Сильвия Вентурини Фенди. Модели сплошь как одна предстали в брутальных образах, отсылающих к стилю военных лет: коричнево-зелено-оливковая гамма, кожаные вещи, подчеркнут мужественный силуэт.

Скромными вкраплениями остались нежно-розовые оттенки в кофтах, рубашках и платьях. Единичные кружевные элементы в декоре будто напоминают: под суровой шинелью бьется живое сердце.

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Модный дом Moschino, как пишет The Guardian, пошел от обратного и выпустил на свободу дух Марии – Антуанетты. Пышные прически – «пуфы», моду на которые в свое время ввела французская королева, платья-торты с максимальным количеством деталей, яркая вышивка… Атмосферу французского рококо, которая разлилась над подиумом, надолго запомнят и модные критики, и поклонники Moschino.

Легендарные Dolce&Gabbana, известные своими провокациями, на сей раз удивили публику неожиданной монохромностью коллекции. Лаконичность цвета, впрочем, компенсировалась привычной сексуальностью нарядов итальянского бренда.

Корсеты, чулки, мини-юбки, ажур, сетка – на подиуме представили все, что так любит дуэт пылких итальянцев. А уравновесить излишний эротизм кутюрье решили мужским костюмом, в который одели хрупких манекенщиц. Что, безусловно, лишь добавило их облику пикантности.