«Подчеркивает ее стать»: Анна Нетребко в струящемся шифоном платье восхитила дизайнера

Оперная дива в женственном образе предстала в Гамбурге. Его и оценил эксперт из мира моды Сергей Никулин.

Анна Нетребко недавно смогла отдохнуть в своей квартире в Вене. Оперная дива почти две недели наслаждалась ролью простой домохозяйки. Однако в середине февраля она вернулась к гастрольной деятельности. Недавно она выступила в Париже, а затем приехала в Гамбург. Поклонники с интересом следят за жизнью артистки, так как она не только снимает мини-репортажи, но и демонстрирует яркие образы.

Так на днях она вы тупила на сцене со своим мужем Юсифом Эйвазовым. Несмотря на то, что голос Анна едва не потеряла из-за вируса, она порадовала зрителей своим выступлением. Более того, она блистала в струящемся шифоновом платье в пол ярко-синего цвета. Причудливые рукава с разрезами и декор в виде жемчуга придали образу изюминку. Нетребко также собрала волосы и сделала яркий макияж, подчеркнув свою красоту.

«Анна вы потрясающе выглядите. С мужем постройнели. Вам это идет», «Какие вы красивые!», «Синий цвет вам к лицу», «Анна, вы как всегда неотразима», «Какое платье!!! Этот цвет завораживает!» — высказались подписчики. Согласился с ними и дизайнер Сергей Никулин. В беседе с порталом Teleprogramma.pro он одарил звезду комплиментами.

«Открыл фотографию и восхитился, потому что такой образ в лучших традициях оперной дивы. Присутствует такой кич украшениями: массивный перстень с дорогим камнем на пальце. Платье расшитое, плюс ультрамариновый цвет, который подходит нашей героине, подчеркивает ее стать, такую мощь. В принципе, оперная певица это и есть стать и мощь, поэтому отзывы будут самые лестные. Действительно, очень радуется взгляд от ее образа. Мои похвалы героине. Это однозначно 11 баллов из 10», — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Сергей Никулин с юных лет стал интересоваться модой. Он окончил факультет дизайн костюма в МХПИ и занялся созданием стильных образов для важных мероприятий и для модных фотосессий. Раньше Никулин был стилистом, но потом дорос до дизайнера. Его работы выставляются на выставках. В ноябре 2019 года его творения можно было увидеть в Гостином дворе на выставке «Образования и карьера».