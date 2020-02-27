«Шер – мой стиль жизни»: Ким Кардашян назвала своего кумира

В своем Instagram–аккаунте Ким Кардашян открыла имя женщины, которую считает иконой стиля и которой подражает на протяжении долгого времени.

Кумиром 39-летней звезды реалити-шоу оказалась американская певица и актриса Шер, отметившая в прошедшем году 73-й день рождения.

Вместе с ней и неустаревающей звездой подиумов Наоми Кемпбелл Кардашян приняла участие в модной фотосессии для журнала о моде и красоте Карин Ройтфельд CR Fashion Book, который выйдет в марте.

Дивы снялись в образах рок-н-рольных тусовщиц: высокие прически, smoky make-up, кожаные косухи, облегающие легинсы… Кажется, эти три красотки без возраста только что вышли из андеграундного клуба, где только что закончилось афтерпати какого–нибудь бунтаря от музыки наподобие Игги Попа. Они садятся на своих железных коней и укатывают, овеянные духом свободы, в дрожащий от зноя городской горизонт…

Съемка велась в Лос-Анджелесе, по ту сторону объектива были известные fahsion-фотографы Мерт Алас и Марк Пигготт, с конца 90-х работающие в творческом дуэте и снимавшие, в том числе, для легендарного календаря Pirelli.

Кардашян с восторгом отозвалась о новом опыте.

«Шер – мой стиль жизни. Съемка с ней на одной площадке – моя давняя мечта, и она, наконец, исполнилась!». Ким Кардашян

Свое преклонение перед «бабушкой» рок-сцены, которую иначе как «богиней» не назвать, Кардашян подчеркивала не раз. Так, пару лет назад она появилась на одной из вечеринок в честь Хеллоуина в образе Шер.

Модное посвящение нестареющей Шер обворожительная супруга Каньи Уэста сделала и в прошлом году на афтерпати традиционного бала Института костюма музея искусств Метрополитан Met Gala (Нью–Йорк).