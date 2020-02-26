«Лаконичный фасон»: Стриженова примерила пальто модного оттенка «выцветший деним»

51-летняя Екатерина Стриженова вместе с мужем Александром и внуком Петром проводит февральские каникулы в Англии. Наследника именитой фамилии подарила старшая дочка телеведущей — Анастасия. Вместе с мужем девушка живет в Штатах. В апреле маленькому Пете исполнится два годика. К слову, в семье также есть 19-летняя Александра. Младшая дочь Екатерины после окончания школы стала студенткой МГУ.

На семейную прогулку прогулку с мужем и внуком Екатерина отправилась в пальто лаконичного кроя. Не забыв и об аксессуарах. В интервью Teleprogramma.pro имиджмейер Лариса Тимиряева прокомментировала выбранный телеведущей стиль спорт-шик, подметив, что Стриженова выглядела элегантно, стильно и модно. Знаменитость отдала предпочтение спокойному голубому оттенку, приближенному к серому тону.

«Идеальное цветовое комбинирование одного из главных оттенков 2020 — благородного синего с актуальным цветом будущей весны и лета — так называемым выцветшим денимом. Пальто не только трендового цвета, но и модной длины в пол: свободного фасона и лаконичного кроя. Аксессуары придают этому луку французский флер», — подметила Тимиряева.

Имиджмейкер уточнила, что стильная кепка гаврош — один из самых модных головных уборов будущей весны. А в сочетании с намотанным шарфом по-французски и с солнцезащитными очками, как считает стилист, Екатерина и вовсе похожа на француженку.

«Прогуливаясь по Лондону, Стриженова сменила французские кепку и шарф на английский шелковый платок и вуаля — она уже похожа на англичанку. Здорово. Все продумано до мелочей», — экспертно резюмировала стилист.

Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — стилист-имиджмейкер, преподаватель имиджелогии. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» и Институт репутационных технологий «Арт & Имидж».