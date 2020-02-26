«В Исландии не закрывают двери в домах, не запирают гаражи, не запрещают детям гулять допоздна»
Жанна Бадоева
Звездный гость
«Я за создание союза в жизни, а не брака»
Анастасия Волочкова

«Лаконичный фасон»: Стриженова примерила пальто модного оттенка «выцветший деним»

Имиджмейкер Лариса Тимиряева прокомментировала один из повседневных образов телеведущей в стиле спорт-шик.

«Лаконичный фасон»: Стриженова примерила пальто модного оттенка «выцветший деним»
Екатерина Стриженова (Фото: Globallookpress.com)

51-летняя Екатерина Стриженова вместе с мужем Александром и внуком Петром проводит февральские каникулы в Англии. Наследника именитой фамилии подарила старшая дочка телеведущей — Анастасия. Вместе с мужем девушка живет в Штатах. В апреле маленькому Пете исполнится два годика. К слову, в семье также есть 19-летняя Александра. Младшая дочь Екатерины после окончания школы стала студенткой МГУ.

На семейную прогулку прогулку с мужем и внуком Екатерина отправилась в пальто лаконичного кроя. Не забыв и об аксессуарах. В интервью Teleprogramma.pro имиджмейер Лариса Тимиряева прокомментировала выбранный телеведущей стиль спорт-шик, подметив, что Стриженова выглядела элегантно, стильно и модно. Знаменитость отдала предпочтение спокойному голубому оттенку, приближенному к серому тону.

«Идеальное цветовое комбинирование одного из главных оттенков 2020 — благородного синего с актуальным цветом будущей весны и лета — так называемым выцветшим денимом. Пальто не только трендового цвета, но и модной длины в пол: свободного фасона и лаконичного кроя. Аксессуары придают этому луку французский флер», — подметила Тимиряева.

Телеведущая Екатерина Стриженова с мужем Александром и внуком Петром
Екатерина Стриженова прилетела в Лондон с мужем Александром и внуком Петром (Фото: Instagram.com/strizhenovae)

Имиджмейкер уточнила, что стильная кепка гаврош — один из самых модных головных уборов будущей весны. А в сочетании с намотанным шарфом по-французски и с солнцезащитными очками, как считает стилист, Екатерина и вовсе похожа на француженку.

Телеведущая Екатерина Стриженова с мужем Александром и внуком Петром
На прогулку телеведущая отправилась в нюдовом пальто (Фото: Instagram.com/strizhenovae)

«Прогуливаясь по Лондону, Стриженова сменила французские кепку и шарф на английский шелковый платок и вуаля — она уже похожа на англичанку. Здорово. Все продумано до мелочей», — экспертно резюмировала стилист.

Телеведущая Екатерина Стриженова
Образ Екатерина Стриженова дополнила шейным платком (Фото: Instagram.com/strizhenovae)

Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — стилист-имиджмейкер, преподаватель имиджелогии. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» и Институт репутационных технологий «Арт & Имидж».

Стилист-имиджмейер Лариса Тимиряева
Лариса Тимиряева (Фото: личный архив)

Тэги

Александр СтриженовЕкатерина Стриженоваестественная красотаЗвездный стилькрасота вне возрастамода и стильНовости google
Loading...