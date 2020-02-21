Стилист Киркорова объяснил, почему Путин носит пиджаки с длинными рукавами

Стилист музыканта и поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова, Арсен Айрапетов, объяснил, почему президент России Владимир Путин носит пиджаки с длинными рукавами. Как заметил дизайнер, в идеале рукав пиджака должен заканчиваться там, где находится косточка на кисти. При этом рубашка должна на сантиметр или полтора выглядывать из-под пиджака.

«Многие госслужащие, бывшие работники спецслужб, военные носят пиджаки с длинными рукавами. Это отголоски прошлого. Так носили военную парадную форму, где рубашка не торчала из-под пиджака, а рукав закрывал начало большого пальца на руке». Арсен Айрапетов

Как считает Арсен Айрапетов, именно отсюда привычка Владимира Путина носить пиджаки с длинными рукавами. Также он подчеркнул, что первое лицо государства одевается всегда правильно. Особенно он обратил внимание, как четко у президента страны всегда завязан галстук.

Также Арсен Айрапетов, обратил внимание, что в моде есть такое понятие, как Business Best. При нем разрешены только костюмы однотонных тонов. Владимир Путин как раз и соблюдает этот достаточно строгий дресс-код, сообщает «МК».