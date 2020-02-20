«Акцент на бежевую палитру»: Юдашкин рассказал, что будут носить весной и летом 2020 года

Модельер Валентин Юдашкин рассказал, что в сезоне весна-лето 2020 года будут носить модницы. «Акцент на бежевую палитру — карамельные, песочные цвета. Приветствуются лавандовые, сиреневые, голубые тона весеннего неба, освежающие образ», — заметил кутюрье.

При этом, как он сказал, летом будет популярно «еще более пастельное, с комбинированием узоров, ботаническими принтами, использованием цветочных рисунков». Также, как он отметил, возможны соблазнительные вставки.

Также Валентин Юдашкин заявил, что у каблуков снова будет популярна платформа, которая на какой-то отрезок выходила из моды. В то же время дизайнер считает, что самое главное для любой девушки — не комплексовать. Он уверен, что даже очень скромный наряд может сделать даму модницей, если она будет чувствовать себя раскованной.

По словам Валентина Юдашкина, сегодня он много внимания уделяет своим внукам. Они, как выразился дизайнер, заставляют деда держать себя в тонусе. Модельер старается находиться в хорошей форме, сообщает «АиФ».