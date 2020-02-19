Безрукова в грубых ботинках с серебристым напылением добавила образу «хулиганскую нотку»

При этом эксперт по имиджу и стилю Елена Бестави нашла модный недочет в вечернем наряде 54-летней актрисы.

54-летняя Ирина Безрукова не пропустила премьерный показ драмы «Калашников», сюжетная линия которой выстроена на истории о судьбе легендарного изобретателя АК-47. На красной ковровой дорожке кинотеатра «Октябрь» на Новом Арбате знаменитость позировала в лаконичном брючном костюме. Образ актрисы дополнили ботинки на плоской подошве серебристого оттенка.

Среди звездных гостей на премьере фильма также были замечены вдова покойного художественного руководителя МХТ им. Чехова и «Табакерки» Олега Табакова — Марина Зудина, Настасья Самбурская, Екатерина Гусева, Саша Савельева с супругом Кириллом Сафоновым и многие другие.

В интервью Teleprogramma.pro эксперт в сфере имиджа и стиля Елена Бестави дала свою оценку образу 54-летней Ирины Безруковой, отметив, что актриса неплохо разбирается в трендах, о чем говорит модная обувь знаменитости и правильно подобранная цветовая палитра. Однако в актуальном образе артистки стилист нашла модный недочет. По словам Бестави, единственное, чтобы она заменила в наряде Безруковой, это черный топ.

«В целом образ Ирины достаточно сдержанный. Темно-серый, можно сказать, графитовый удлиненный пиджак в тонкую полоску с широкими лацканами смотрится достаточно элегантно. Наряд лаконичный, ближе к классике. Но вот эти грубые ботинки с металлизированным серебристым напылением вносят хулиганскую нотку. Ирина в курсе модных тенденций и готова их поддерживать», — добавила эксперт в сфере имиджа и стиля.