По стопам Пугачевой: Нетребко и Варнава устроили фотосессию с вуалью на лице

Супруга шоумена Максима Галкина на личной страничке в Instagram поделилась понравившимся кадром. Для свежего селфи Алла Борисовна позировала с вуалью на лице. В комментариях к снимку певица подметила, что этот аксессуар идеально подойдет возрастным дамам, переступившим 70-летний рубеж. Однако вслед за Пугачевой эта деталь женского гардероба привлекла внимание 48-летней Анны Нетребко и 35-летней Екатерины Варнавы.

Так, супруга азербайджанского исполнителя Юсифа Эйвазова приняла участие в импровизированной портретной фотосессии, прикрыв лицо вуалью. Одним из первых снимок Нетребко оценил поп-король сцены Филипп Киркоров.

«Божественно!» — отметил певец.

К слову, примеру оперной дивы последовала и участница шоу Comedy Woman Екатерина Варнава.

«Моя вуаль, моя крепость. Рекомендую всем дамам 70+», — обратилась к подписчицам Примадонна. «Спасибо за совет! Уже запасаюсь», — отметила Эвелина Бледанс, заинтересовавшись лайфхаком певицы.

К слову, ведущей программы «Человек-Невидимка» только пятьдесят лет, и до того возраста, о котором упоминала супруга шоумена Максима Галкина, дистанция в двадцать лет. Напомним, что Эвелина Бледанс воспитывает семилетнего сына Семена. У Аллы Борисовны есть шестилетние двойняшки Гарри и Лиза. Вместе с отцом малыши проводят февральские каникулы на горнолыжном курорте. Дети Аллы Борисовны уже оценили заснеженную трассу, встав на горные лыжи. Для наследников Максим Галкин нашел опытного инструктора, который следит за тем, чтобы двойняшки не травмировались при спуске.