«Всегда стильная»: Кудрявцева в костюме песочного цвета отметилась на съемках

Лера Кудрявцева не так давно сделала операцию. Телеведущей пришлось избавиться от грудных имплантов. Она заверила, что новое тело ее полностью устраивает, как и ее мужа Игоря Макарова. Однако теперь девушка корректирует свои образы, а точнее, это делают ее стилисты. Она уже в январе вернулась к работе. Теперь все наряды звезды без глубокого декольте. Она чаще всего носит закрытые блузки и платья.

Накануне Лера снова трудилась на съемках одной из своих телепередач в «Останкино». Вместе с Оскаром Кучерой она отвела эфир. Девушка предстала в костюме песочного цвета. Удлиненный жакет с золотыми пуговицами был дополнен черной футболкой, а брюки прямого кроя подчеркнули стройные ноги блондинки. Прямые волосы и макияж с акцентом на глаза дополнил образ. Кудрявцева устроила целую фотосессию в гримерке с гоями передачи.

Она позировала с фигуристом Максимом Ковтуном, а также с ней с удовольствием предстал перед камерой Александр Панкратов-Черный. Поклонники были рады увидеть звезд кино и спорта. также многие восхитились нарядом телеведущей. «Вы, как всегда, обворожительна и мила», «Вау, какие красивые», «Лерочка, всегда стильная, красивая», «Как всегда, на высоте богиня», «О это ваш цвет!! Бежевый на шикарной блондинке», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что у Леры подрастает годовалая дочь. Многие уверены, что она тоже вырастет модницей. Девочка уже пользуется гигиенической помадой, а в ее гардеробе много шапочек, ботинок и пуховиков. Очередно обновкой крохи телеведущая похвасталась на днях. Мария предстала в белой шапке с кошачьими ушами.