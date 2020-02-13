«На пике моды»: Ирина Шейк отметилась в комбинезоне и эко-шубе мятного цвета

Ирина Шейк недавно воссоединилась с дочкой. Модели пришлось несколько дней провести сначала в Париже, а потом в Лондоне. К слову, на одной из вечеринок она повстречала бывшего возлюбленного Брэдли Купера и даже сделала с ним фото. Однако говорить о примирении рано. В интервью русская красавица призналась, что обычно рвет все контакты с человеком, с которым у нее расходятся жизненные пути.

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Однако Ирина не одинока. Она много времени проводит с друзьями-стилистами и своей мамой Ольгой, которая приехала к ней в Нью-Йорк. Накануне модель была замечена на улицах города. Для прогулки она облачилась в водолазку черно цвета и комбинезон с узорами. Также девушка надела ботинки на шнуровке и кепку. Дополнила образ стильная шуба «Тедди» марки Max Mara. Шейк приглянулся мятный цвет плюшевой эко-вещи.

К слову, ранее в мягкой шубе успела отметиться Анна Нетребко. Ей тоже пришелся по вкусу броский голубоватый цвет. Как рассказала имидж-стилист Лариса Тимиряева, эко-шубы сейчас в моде.

«Образ яркий в модном уличном стиле. Тренд на многослойность также по прежнему актуален. Очень грамотно скомплектован, только одно цветовое пятно — голубая эко-шубка, которая на самом пике моды 2020. Каждая деталь образа является трендовой. Базовая черная водолазка, которую рекомендуют носить в паре с чем либо, надета под стильный яркий черно-белый комбинезон. Комбинезоны вообще занимают особое место на модном пьедестале. Они просто маст хэв сезона 2020. Контрастный комбинезон тонко и ненавязчиво подчеркнул сексуальность Ирины и внес нотки раскованности, которые поддержаны аксессуарной группой: грубыми высокими ботинками на шнуровке, кепкой и очками. Аксессуары всегда определяют и завершают концепцию стиля всего образа. Сумка в едином цвете со всей аксессуарной группой по форме все же поддержала стиль шубки. Образ сложно сочиненный, но абсолютно целостный и гармоничный», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. В качестве главных направлений своей профессиональной деятельности указывает работу по определению персонального стиля, шопинг-сопровождение и ориентирование в применении модных тенденций в персональном стиле клиента. Тимиряева окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия.