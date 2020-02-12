«Все модно и лаконично»: стилист назвала кожаный наряд невестки Орбакайте трендовым

Невестка Кристины Орбакайте — Алена Краснова — лишь недавно вернулась с отдыха на Бали. Несколько недель она веселилась в компании мужа Никиты Преснякова и друзей. Теперь она старается постепенно влиться в светскую жизнь. Ранее девушка обновила себе гардероб, так как зима выдалась теплая. Однако для выхода в свет она выбрала не пальто, а кожаную куртку.

Пресняков привел супругу на презентацию новой коллекции ювелирных украшений, которая была приурочена ко Дню всех влюбленных. Интерьер был украшен в алых тонах. В пресс-холле Краснова позировала в кожаном костюме и белой объемной блузке. Белые полусапожки с квадратным носом дополнили наряд. К слову, она оделась в одном стиле с мужем, который тоже предстал в кожаной куртке. Он предпочел создать более повседневный образ с футболкой и джинсами.

Молодые люди веселились до поздней ночи. Им удалось потанцевать и пообниматься. Поклонники отметили, что супруги выглядели очень стильно. Специально для портала Teleprogramma.pro оценила наряд невестки Орбакайте стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Образ Алены Красновой яркий и лаконичный, создан с учетом модных тенденций. Кожаная мода не утратила своих позиций, а черная кожа — уже классика. Укороченная модель брюк до щиколотки. Обувь с квадратным мысом — просто на пике популярности в этом сезоне. А ярким этот образ делает контрастное черно-белое сочетание, поскольку в нем единство противоположностей. Все модно и лаконично. На мой взгляд есть какая то недосказанность, незаконченность в луке. Не хватает аксессуара, который как точка в предложении закончил мысль образа», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет помогает людям подбирать персональный стиль, сопровождает во время шоппинга, а также помогает ориентироваться в трендах.