Мода

Стильный монохром: Семенович вслед за Бородиной облачилась в плюшевое пальто

Певица проводит рабочие будни в Санкт-Петербурге.

Стильный монохром: Семенович вслед за Бородиной облачилась в плюшевое пальто
Анна Семенович. фото: globallookpress

Певица Анна Семенович недавно отдохнула на Сейшелах. Там она все время носила одежду свободного кроя, что спровоцировало слухи о беременности. Пока девушка предпочитает не реагировать на сплетни. Она вернулась на родину и с головой ушла в работу, хотя успеть все и сразу у нее не получается.

Примечательно, что после очередного напряженного дня певица успела сделать фото на улице. Она похвасталась своим повседневным образом. Анна облачилась в брюки со стрелками и свободную блузку в тон. Поверх артистка накинула плюшевое пальто темно-сиреневого цвета. Для удобства она отказалась от каблуков в пользу кроссовок.

«Я никак не могу вернуться в рабочий график после отпуска, а еще этот палец на ноге, который болит после операции, и я никак не могу начать заниматься спортом. Февраль получается очень плотный и активный, а сил на все это пока у меня нет», — поделилась звезда.

Некоторые поклонники отметили, что Семенович стоит больше времени уделять здоровью. При этом они отметили, что певица прекрасно выглядит, одарив знаменитость комплиментами. «Хочу такое пальто! Вам очень идет», «Какая красотка», «Классное фото, так похудела, молодец», «Костюмчик на вас прекрасный», «Сама элегантность», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Анна не раз признавалась, что с нестандартной фигурой сложно подобрать красивую одежду, поэтому в прошлом году она выпустила линейку платьев для женщин с формами.  Певица следит за трендами, поэтому неудивительно, что она облачилась в плюшевое пальто, которое становится все популярнее. Ранее в нем отметились Ксения Бородина, Анастасия Стоцкая и другие известные персоны.

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Тэги:

Анна СеменовичЗвездный стильКсения Бородинамода и стиль
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Стильный монохром: Семенович вслед за Бородиной облачилась в плюшевое пальто
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