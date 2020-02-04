Мода

Стильный монохром: Седокова предстала в платье цвета фуксия и шляпе в тон

Певица запечатлела себя в ярком образе перед выходом на сцену.

Стильный монохром: Седокова предстала в платье цвета фуксия и шляпе в тон
Анна Седокова. фото: globallookpress.com/

Анна Седокова является мамой троих детей. Сейчас она встречается с баскетболистом Янисом Тиммой. Певица растит двух дочерей и сына Гектора, которому два года. Недавно Анна опубликовала фото, которое сделала незадолго до выхода на сцену.

Певица предстала в ярком монохромном образе. Девушка позировала в платье цвета фуксия с причудливыми рукавами с разрезами. Акцент на талии артистка сделала с помощью широкого кожаного пояса. Трендовая шляпа с прямыми полями, очки с круглой оправой и розовым стеклом, а также золотые украшения дополнили наряд.

Многие поклонники пришли в восторг от ее сценического костюма. «Это ваааааау», «Какой крутой образ! Одни слюни», «Какой красивый цвет», «Классный цвет одежды. Супер», «Анюта, мне кажется, что Beyonce у тебя луки тырит», «Красотка в розовом», «Барби», «Шикарный наряд», «Ух ты, розовая пантера», — прокомментировали пост подписчики.

Добавим, что накануне Виктория Лопырева тоже облачилась в платье цвета фуксия. Как оказалось, этот цвет в моде в этом сезоне и особенно идет блондинкам, об этом ранее рассказала имиджмейкер стилист Лариса Тимиряева.

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Тэги:

Анна СедоковаЗвездный стильмода и стильновая фотосессия
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Стильный монохром: Седокова предстала в платье цвета фуксия и шляпе в тон
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