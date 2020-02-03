Стилист назвала платье-бюстье Шарлиз Терон с акцентом на талии трендовым

Актриса Шарлиз Терон в свои 44 года успевает не только ухаживать за собой, строить карьеру, но и воспитывать двух приемных детей. Время от времени она появляется на публике в дерзких нарядах.

На кинопремии BAFTA в Лондоне Шарлиз предстала в одном из самых ярких образов. Она позировала на ковровой дорожке в изящном платье в пол пурпурного цвета с глубоким декольте. Акцент на талии был сделан с помощью тонкой черной тесьмы. Летящий наряд струился, когда актриса шла перед папарацци. Аккуратно уложенные волосы и ожерелье дополнили вечерний образ.

Терон была номинирована в категории «Лучшая актриса второго плана» за роль в картине «Скандал», но ушла без награды. Зато многие поклонники одарили звезду комплиментами и отметили, что она выглядела сногсшибательно. Согласилась с ними и стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева, которая оценила образ звезды для портала Teleprogramma.pro.

«Шарлиз появилась в роскошном платье-бюстье пурпурного цвета, цвета императоров и королей, с акцентом на талии, что сейчас в тренде. Поддержан этот цвет в цвете помады более нежного оттенка и румянах, подчеркнув свежесть и молодость кожи. Несмотря на вырез в зоне декольте, который поддержан легкой небрежностью в прическе, образ не выглядит вульгарным, скорее, контрастным. Нежная женственность и дерзость. Все очень гармонично между собой цепляется, придавая образу целостность. Его хочется рассматривать. С одной стороны, образ кажется сложным, с другой — ничего лишнего», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. В качестве главных направлений своей профессиональной деятельности указывает работу по определению персонального стиля, шопинг-сопровождение и ориентирование в применении модных тенденций в персональном стиле клиента. Тимиряева окончила Международную школу имиджелогии Art in Style по направлению «имиджелогия».