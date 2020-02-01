67-летняя Дарья Донцова подчеркнула талию кожаной юбкой с поясом

Дарья Донцова — одна из самых известных писательниц в России, которая мастерски создает ироничные детективы. У нее есть взрослые сын и дочь от разных браков, которые уже подарили ей внуков. Сама Донцова очень любит мопсов, поэтому дома ее всегда ждут четвероногие друзья. В последнее время она стала чаще выходить в свет. Так 1 февраля писательница стала гостьей премии «Будем жить!» в Кремлевском дворце.

На светском мероприятии Дарья появилась в стильном образе. 67-летняя знаменитость предстала в черной блузке с воротником, украшенным стразами, и кожаной юбке миди с широким поясом. Наряд подчеркнул талию писательницы, и при этом выглядел дерзким и современным. Донцова с удовольствием позировала фотографам, а потом взяла слово. Она заявила, что волнуют дети, у которых есть проблемы со здоровьем. Женщина отметила важность подобных мероприятий, передает из гущи событий корреспондент Teleprogramma.pro.

В Кремле состоялась торжественная церемония награждения лауреатов ежегодной Всероссийской премии пациентов «Будем жить!» за мужество и вклад в борьбу против рака. Лауреатами стали выдающиеся онкологи, уникальные онкологические учреждения, общественные деятели, волонтеры, журналисты, а также представители благотворительных организаций. Гостями премии также стали: Владимир Левкин, который пришел с семьей, Глеб Матвейчук, Тамара Гвердцители и даже Бедрос Киркоров.