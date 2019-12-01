В офис — как на сцену: подбираем образы на примере повседневных нарядов знаменитостей 

Пиджак из вельвета, как у Валерии, - находка для модниц. Если его повесить в шкаф на работе, то в любой момент можно накинуть на платье, блузку или водолазку и отправиться на совещание или на деловой обед в строгом, но элегантном образе. Эта трендовая ткань сочетается с тканями любой фактуры: от джинсы до шелка.

Укороченные расклешенные штаны называются кюлоты. В комплекте с пиджаком из той же ткани вы будете очень модной. Как Наталья Водянова! На зиму особенно подойдет тончайшая шерсть.

Рената Литвинова в любой ситуации умеет выглядеть стильно. Водолазки и свитера носят не только в офис, но и на деловые встречи, презентации. Светло-серый оттенок - база для зимнего гардероба-2020.

Если у вас в офисе нестрогий дресс-код, можно нарядиться, как Ксения Бородина. Цвет блузки называется fruit dove («фруктовый голубь» — в честь птички, которая выглядит похожим образом).

Оксана Федорова демонстрирует актуальный крой офисного пиджака модного цвета «персиковый крем».

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