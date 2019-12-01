В офис — как на сцену: подбираем образы на примере повседневных нарядов знаменитостей 

Пиджак из вельвета, как у Валерии, - находка для модниц. Если его повесить в шкаф на работе, то в любой момент можно накинуть на платье, блузку или водолазку и отправиться на совещание или на деловой обед в строгом, но элегантном образе. Эта трендовая ткань сочетается с тканями любой фактуры: от джинсы до шелка.
Укороченные расклешенные штаны называются кюлоты. В комплекте с пиджаком из той же ткани вы будете очень модной. Как Наталья Водянова! На зиму особенно подойдет тончайшая шерсть.
Рената Литвинова в любой ситуации умеет выглядеть стильно. Водолазки и свитера носят не только в офис, но и на деловые встречи, презентации. Светло-серый оттенок - база для зимнего гардероба-2020.
Если у вас в офисе нестрогий дресс-код, можно нарядиться, как Ксения Бородина. Цвет блузки называется fruit dove («фруктовый голубь» — в честь птички, которая выглядит похожим образом).
Оксана Федорова демонстрирует актуальный крой офисного пиджака модного цвета «персиковый крем».
5 советов
Топ-стилист Анвар ОЧИЛОВ поможет вам собраться на работу этой зимой:
- Верхняя вещь должна быть плотнее нижней. Пример — образ иконы стиляРенатыЛитвиновой. Незаурядный образ может получиться, если красивую водолазку или теплую рубашку (байковую, фланелевую) сочетать с брюками. Очень уютный вариант!
- Чтобы быть модным, но не выходить за рамки корпоративного стиля, можно купить брюки-кюлоты, как у Натальи Водяновой.
- Вельвет - идеальная фактурная ткань на зиму. Она сейчас в тренде и выглядит выигрышно в любом воплощении. И чем ярче будет вещь, тем лучше.
- Платья в офис носят нечасто, а зря. Актуальны кожаные вещи, трикотажные асимметричные платья-свитера, строгие наряды с настроением 70-х, платьясцветочным принтом на темном фоне.
- Для сумок в офис актуальны фактурная кожа, тиснение под рептилию, необычные ручки (и в целом дизайн), свободная форма.